Immersion sensorielle au Galpon – Quitter l’humain, le pari vertigineux de Marion Baeriswyl Avec «Nous voulons la lune», la chorégraphe genevoise s’approche toujours plus de son objectif: rallier les règnes animal, végétal et minéral. Voire cosmique! Katia Berger

Des trois danseuses de «Nous voulons la lune», on ne sait à qui appartiennent telle cuisse, tels doigts ou telle cheville. ELISA MURCIA ARTENGO

Depuis 2015 et le début de sa collaboration avec le compositeur D.C.P., Marion Baeriswyl accomplit une révolution discrète. Alors que tant de discours nous y invitent vainement, la chorégraphe genevoise parvient ni plus ni moins à se dégager de la condition humaine – et le public du Galpon avec elle. Pour aller faire corps, en toute humilité, avec la brindille, l’algue, le lombric, le caillou ou l’astre qui nous entourent.