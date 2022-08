Carambolages – 34 morts dans deux accidents de la route en Turquie Un accident impliquant notamment une ambulance a fait plus d’une dizaine de morts et de nombreux blessés dans la province turque de Gaziantep.

Le ministre de la Justice Bekir Bozdag a annoncé sur Twitter l’ouverture de deux enquêtes sur ces drames. (Image d’illustration) AFP

Samedi tragique sur la route en Turquie: au moins 34 personnes ont été tuées et près de 60 autres blessées dans deux accidents survenus à quelques heures d’intervalle dans le sud-est du pays. Les deux drames se sont produits sur les lieux d’accidents survenus peu avant.

Le premier, impliquant une ambulance et un autocar, a fait 15 morts et 31 blessés sur une autoroute reliant la ville de Gaziantep à celle de Nizip, selon le gouvernorat de la province de Gaziantep, qui avait fait état plus tôt samedi de 16 décès dans l’accident.

Selon l’agence de presse turque DHA, une ambulance, un camion de pompiers et un véhicule d’une équipe de journalistes – qui s’étaient rendus sur le lieu d’un accident – ont été heurtés de plein fouet par un car de passagers circulant sur la même autoroute. Trois secouristes, trois pompiers et deux journalistes de l’agence de presse turque Ilhas figurent parmi les 15 morts, selon les médias locaux.

Des images diffusées par l’agence DHA montraient l’arrière d’une ambulance partiellement déchiqueté ainsi que l’autocar impliqué dans l’accident, couché sur un flanc et à l’avant éventré, témoignages de la violence du choc. Le chauffeur de l’autocar était entendu samedi soir par les gendarmes de la province de Gaziantep en vue d’éclaircir les circonstances du drame, selon DHA.

Camion sans freins

Quelques heures plus tard, 19 autres personnes ont été tuées et 26 autres blessées 250 kilomètres plus à l’est dans un accident impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules, selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca. «Le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans l’accident (…) est malheureusement passé à 19. Le nombre de blessés est de 26, dont six dans un état grave», a indiqué le ministre sur Twitter, revoyant à la hausse un premier bilan de 16 morts.

«L’accident (est) survenu à la suite de la rupture des freins d’un camion qui a percuté une foule à Derik», dans la province de Mardin, avait détaillé auparavant Fahrettin Koca. Des vidéos diffusées par la presse turque montrent un chauffeur perdre le contrôle de son poids lourd et percutant à pleine vitesse plusieurs véhicules et des piétons tentant de fuir.

Selon l’agence de presse officielle turque Anadolu, un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’était produit au même endroit peu avant, et des équipes de secours se trouvaient sur place lorsque le camion a foncé dans la foule. Le ministre de la Justice Bekir Bozdag a annoncé sur Twitter l’ouverture de deux enquêtes sur ces drames.

«Je souhaite la miséricorde (…) à nos citoyens qui ont perdu la vie. Tous nos moyens sont mobilisés», a-t-il écrit sur le réseau social, souhaitant un «prompt rétablissement aux blessés». Le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu devait se rendre samedi soir sur les lieux du deuxième accident sur ordre du président Recep Tayyip Erdogan, a rapporté l’agence Anadolu.

AFP

