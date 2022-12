Mobilité du futur – Quinze minibus autonomes attendus à Genève dès 2025 De nouvelles navettes électriques sans conducteur seront déployées à Genève. Un projet pilote issu d’un consortium européen auquel participe l’UNIGE. Marc Renfer

Depuis 2018, des navettes autonomes roulent à Belle-Idée. Lucien FORTUNATI

Des premiers essais de minibus autonomes avaient eu lieu depuis 2018 sur le site hospitalier de Belle-Idée et à Meyrin. Les «résultats prometteurs» issus de ces premières expériences serviront de base à un nouveau déploiement, annonce ce jeudi l’Université de Genève (UNIGE).

Le consortium européen Ultimo – piloté par la Deutsche Bahn et financé par la Confédération (16 millions) et la Commission européenne (24 millions) – a choisi Genève comme ville-test. C’est un total de quinze minibus qui seront mis en service à partir de 2025 pour une période d’une année. Les véhicules devraient offrir des déplacements de porte-à-porte et 24 h/24.

L’Université explique que l’objectif est de réussir à concrétiser un service de transport autonome. Un but également poursuivi par les TPG, partenaires du projet. «Nous réfléchissons aux transports publics du futur. Nous avons la conviction que le véhicule autonome occupera une place grandissante dans le trafic à long terme. Ce projet ambitieux doit nous permettre d’acquérir des connaissances essentielles pour appréhender l’avenir», explique Denis Berdoz, directeur général des TPG, cité dans le communiqué.

Périmètre encore inconnu

La mise en circulation aura comme objectif de résoudre les difficultés de ce type de transport. Parmi les questions soulevées: celle de la sécurité des passagers en cas d’accident ou d’incivilités, celle du prix des billets pour des parcours à la carte ainsi que celle des distances minimales et maximales des voyages. Reste aussi la question incontournable du cadre légal et de son éventuelle adaptation. Aujourd’hui, la loi limite la vitesse des véhicules sans pilote à 30 km/h.

Selon Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé du Département des infrastructures, c’est «une chance pour le canton et pour les TPG de participer à ce projet international d’avant-garde, qui peut permettre de renouveler et d’élargir utilement l’offre en transports collectifs». Le périmètre d’action des véhicules n’est pas encore connu. Deux autres villes participent au projet: la capitale norvégienne Oslo, et Kronach, en Bavière.

