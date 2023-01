Concerts sans électricité – Qu’il est doux le son du jazz éclairé à la bougie! Un club parisien organise des soirées musicales à la chandelle, par souci écologique. Présentation Jérôme Estebe

Ambiance d’avant concert, un soir de chandelles au Sunset. DR

Un beau soir de l’été passé, crac! Panne d’électricité au Sunset Sunside, club de jazz de la rue des Lombards à Paris. Or, un groupe doit grimper sur scène à 19 h 30. Le public est là. «On a mis des bougies sur scène. Les musiciens ont accepté de jouer sans sono. Et la soirée a été fantastique, tant pour les spectateurs que pour les artistes», raconte Stéphane Portet, le boss des lieux.

L’incident le fait réfléchir. «Depuis longtemps, on cherchait à adopter une attitude plus sobre et respectueuse de la planète.» Des concerts sans jus, sans sonorisation ni éclairage, voilà l’idée!

Immersion totale

Début janvier, le club redébranche la prise. La seconde expérience se montre tout aussi concluante. «La bougie éclaire peu. À vrai dire, on ne voit rien ou presque. Les artistes doivent redoubler de concentration et d’écoute mutuelle. Privé du spectacle visuel et du volume sonore, le public s’immerge totalement dans la musique. Tout le monde adore.»

La salle parisienne n’a évidemment rien inventé. On a déjà vu çà et là, à Genève au Victoria Hall notamment, des concerts à la chandelle. Mais ce coup-ci, le dessein est clairement vert et pérenne. Au moins une fois par mois désormais, le Sunset Sunside vivra le jazz en sourdine dans la semi-obscurité. «On a l’impression d’écrire un nouveau chapitre de la musique live; ça va faire des émules, soyez en sûr!»

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.