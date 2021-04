Eau contaminée – «Qui voudra manger du poisson au tritium?» La décision du Japon de rejeter en mer plus d’un million de tonnes d’eau provenant de la centrale nucléaire de Fukushima provoque la colère des pêcheurs japonais et des pays voisins. Bernard Delattre, Tokyo

Des militants écologistes sud-coréens dénoncent la décision du premier ministre japonais de déverser dans l’océan les stocks d’eau de la centrale de Fukushima. Séoul, 13 avril 2021. AFP

L’atmosphère est plus lourde que jamais dans le petit port de pêche d’Okuma, une des deux villes sur le territoire desquelles s’étend la centrale nucléaire délabrée de Fukushima. Le 11 mars 2011, la localité a été dévastée par le tsunami et la population a dû fuir à cause des radiations. Depuis, tant bien que mal, la bourgade essayait de tourner la page de la catastrophe. Mais ses habitants ont le sentiment qu’on vient de leur asséner «le coup de grâce». «Pour notre profession, ça va être la catastrophe», s’effare un pêcheur, Yuichi (prénom d’emprunt). «Nos poissons deviendront invendables! Quel consommateur voudra risquer de se retrouver avec, dans son assiette, de la raie, de la limande ou du maquereau… au tritium?!»