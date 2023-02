Séquelles de la guerre de Bosnie – Qui veut une raquette de Federer pour aider des amputés? La Fondation Miracles organise une soirée de charité le 23 mars afin de récolter des fonds pour produire des prothèses pour un maximum de victimes. Sophie Simon

Des membres artificiels sont produits dans un centre en Bosnie-Herzégovine. Richard Juilliart

La Fondation Miracles finance le fonctionnement d’un centre de prothèses et soins basé à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Son but est de «rendre un membre perdu au plus grand nombre possible de victimes de mine antipersonnel et autres handicapés». Cette fondation privée, reconnue d’utilité publique, organise une soirée de bienfaisance le jeudi 23 mars au Four Seasons Hôtel des Bergues. Sa directrice, Ingrid Tissot, répond à nos questions.