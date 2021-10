Démocratie participative – Qui veut s’engager au Conseil de la jeunesse?

Le Conseil de la jeunesse cherche ses futurs membres. Cet organe de consultation doit se constituer avec un panel de 20 à 25 jeunes âgés de 14 à 21 ans et résidant dans le canton de Genève. Le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) lance donc un appel à candidatures pour y siéger. Les dossiers de candidature doivent être transmis d’ici au 31 octobre 2021.

Une commission de sélection proposera ensuite les candidats retenus au Conseil d’État en vue de leur nomination. La séance de lancement du conseil se tiendra début 2022. Cette instance a pour missions «d’émettre un préavis sur des projets de loi ou des objets parlementaires cantonaux ou communaux concernant la jeunesse, de formuler des propositions aux autorités cantonales et communales, de représenter les jeunes auprès des autorités politiques et administratives du canton et de participer aux travaux de la Commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité».