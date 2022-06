«La Tribune de Genève» a appris que l’État de Genève recherchait une directrice générale ou un directeur général de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale – Genève (HES-SO Genève). Une nouvelle inattendue tant l’actuel responsable des lieux, François Abbé-Decarroux, semblait éternel depuis sa prise de fonction en mars 2006.

Or le temps passe… comme nous le confirme le principal intéressé. «En effet, la retraite va sonner! Mais je serai sur le pont jusqu’en novembre 2023», annonce François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève depuis déjà plus de quinze ans.



Au bénéfice d’un doctorat ès sciences économiques et sociales, mention économie politique, de l’Université de Genève, le futur retraité a consacré sa carrière à l’enseignement et à la recherche, à Genève, à Lausanne et à Ottawa. Il avait préalablement occupé le poste de directeur de la Haute École de gestion de Genève (HEG).