Genève, le 22 mai

Que la guerre de la Russie contre l’Ukraine soit contraire au droit international n’est pas une trouvaille. La question se pose toutefois de savoir quelle guerre menée au cours des dernières décennies était conforme au droit international. Le droit international perd de son efficacité (et de sa justification) lorsque les grandes puissances recourent à des mesures de guerre. Les livraisons d’armes décidées par les pays européens prolongent toute guerre et nous devrions nous demander si ces livraisons ne sont pas à la limite d’une participation à une guerre dans laquelle des collectivités (États) agissent de manière planifiée.

Ces livraisons d’armes actuelles à l’Ukraine présentent de nombreux éléments d’une entrée en guerre, avec, en arrière-plan, le désir de réduire considérablement la grande puissance de la Russie. Nous sommes à deux doigts d’un conflit entre les États-Unis et la Russie: l’Amérique pousse l’Europe vers une guerre nucléaire. Et pousse la Suisse vers une neutralité «active»… C’est précisément lorsque l’on évoque – et il faut malheureusement le dire hypocritement – la souffrance de la population civile que cela ressemble à du cynisme pur et simple. Car il est évident que les livraisons d’armes vont prolonger la guerre et donc les souffrances de la population civile.

La question est de savoir si on est solidaire des victimes de la société civile: si on les prend en charge, les accepte-t-on sans compromis pour soutenir unilatéralement la volonté de suprématie de l’Amérique? Soutenir l’UE? Le fait est que l’UE, conçue à l’origine comme une organisation de paix et d’économie, s’est engagée dans la guerre, s’est laissé embrigader sans compromis dans les intérêts de l’Amérique, ce qui indique un changement complet de la situation politique de l’Europe. Au lieu de chercher à mettre fin au conflit par tous les moyens pacifiques possibles et imaginables, on fait le contraire!

Christina Hangauer

