Le mot d'actualité - Qui?, un mantra antisémite

Le mot de l’actu – Qui? Le pronom interrogatif est utilisé par les milieux d’extrême droite afin de désigner sans les nommer les juifs et exprimer leur antisémitisme sans risquer d’être poursuivis en justice. Olivier Bot

La manifestation à Metz du 14 août en soutien à Cassandre Friscot poursuivie pour antisémitisme. AFP

Sur les pancartes de manifestants contre le passe sanitaire en France, le pronom interrogatif «Qui?» est apparu, parfois affublé de cornes. On le retrouvait sur celle d’une manifestation à Metz le 14 août en soutien à Cassandre Friscot, poursuivie pour avoir brandi un message clairement antisémite lors d’une manifestation anti-passe, une semaine auparavant. Ce «Qui?» fait référence, selon «Le Monde» à une question posée le 18 juin à un ex-général, signataire d’une tribune évoquant des menaces civilisationnelles et un risque de guerre civile en France. «Qui?» lui demandait un communicant. Et le général à la retraite de répondre: «La communauté que vous connaissez bien». Cette question qui suggère une réponse antisémite est devenue virale à l’extrême droite. Le rédacteur en chef du site d’Alain Soral retweetait par exemple une citation de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français avec ce «Qui?». Écrire ou scander «Qui?» c’est désigner sans nommer, afin d’échapper à la loi Gayssot qui réprime en France les propos racistes et antisémites.

