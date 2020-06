Pardon accordé par les députés – Qui sont les graciés vaudois? En dix ans, un peu moins de 90 condamnés vaudois ont demandé la grâce du Grand Conseil. Seuls 8 l’ont obtenue, dont 6 partiellement. Mathieu Signorell

Sur les 86 demandes déposées entre 2010 et 2019, les députés ont accordé deux grâces totales et six grâces partielles. Keystone

Les pardonnés sont peu nombreux. Sur les 86 demandes déposées entre 2010 et 2019, les députés ont accordé deux grâces totales et six grâces partielles. Depuis 1974, on compte environ 1400 demandes, environ 300 grâces partielles et une trentaine de grâces totales.

Le gracié le plus célèbre reste Pierre Schenk, pardonné en 1984, à l’âge de 72 ans, lui qui avait voulu tuer sa femme, avant d’être trahi par son homme de main. Autre exemple: en 2015, un père de famille condamné pour des infractions routières avait été gracié pour continuer à payer ses pensions alimentaires. Ce genre d’histoire est arrivé à plusieurs reprises.

Pourtant les demandes peuvent être variées: un prisonnier âgé et malade qui veut revoir sa famille, un parent que la prison empêcherait de payer ses pensions alimentaires, un ancien consommateur de drogue qui a refait sa vie, un étranger sur le point d’être expulsé, un condamné qui a dû attendre plusieurs années entre son procès et son entrée en prison, etc. Sur ce dernier point, mis à part les cas les plus graves, il s’écoule en général entre 4 et 9 mois entre un procès et l’entrée en prison dans le canton de Vaud, selon le service pénitentiaire.

Il n’y a par contre aucune chance pour les meurtriers et les violeurs, ou les récidivistes. Idem pour ce pasteur qui cumulait le sacerdoce et le trafic de drogue. Le chantage au suicide et l’invocation de l’amour passent mal auprès des députés.

Pas de désaveu des juges

Les juges, eux, ne voient pas dans la grâce un désaveu de leur travail. Car ce pardon ne conteste pas la culpabilité d’un condamné, comme le rappelle Eric Kaltenrieder, le président du Tribunal cantonal. «Une grâce signifie que des circonstances nouvelles conduisent à ce qu’il soit mis un terme plus rapidement à l’exécution de la peine. C’est le cas par exemple de détenus âgés ou atteints dans leur santé, pour qui le Grand Conseil estime que la peine n’est plus souhaitable.»

