Exploration sonore – Qui sont les aventuriers du festival Archipel? Avec ses propositions aux profils aiguisés, l’événement musical continue d’attirer un cercle coriace de passionnés. Voici cinq figures pour autant de typologies. Rocco Zacheo

Louis Laurain, au premier plan, en compagnie de Pierre Bastien lors du concert donné le 4 avril au festival Archipel. AMADEUS KAPP

Un jour, au festival Archipel, il y a eu ceci: deux trompettistes, Pierre Bastien et Louis Laurain, aux prises avec des instruments détournés et augmentés par toute sorte de micro-engins. Du jouet mécanique clippé à la sourdine au tube en plastique menant de la trompette de poche à un verre rempli d’eau; du petit carillon greffé au cuivre aux pistons tapageurs, une déconstruction mécanique et sonore a pris forme ainsi, à la fois drôle et intrigante, comme la manifestation en propose par poignées. Face au duo, dans la salle communale de Plainpalais, une centaine de passionnés – d’aventuriers du fait musical, aurait-on envie de dire – écoute religieusement, qui allongé sur des coussins épais, qui assis dans les estrades placées en demi-cercle face à la scène.