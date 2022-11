Fraude aux assurances – Qui sont ces patrons négligents qui bradent des sociétés? Deux liquidateurs d’entreprises sont jugés à Lausanne. Une occasion inédite de découvrir le profil de ces cols blancs apparemment sans scrupules. Dominique Botti

Les deux accusés (de dos) et leurs avocats, Yvan Gisling (g.) et Lucas Di Lallo (d.), devant le Palais de justice de Montbenon à Lausanne. Florian Cella

Les faillites frauduleuses en série font régulièrement la une des médias, mais leurs auteurs se font plus discrets. Ces dossiers de criminalité économique sont complexes: la justice peine à les renvoyer devant un tribunal. Le procès à Lausanne fin octobre de Robert* et Bernard* est ainsi considéré comme un inédit par David Equey, le directeur adjoint et chef du service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), qui a déposé une plainte pénale.