Vie nocturne à Genève – Pourquoi la plaine de Plainpalais attire les fêtards Centrale, conviviale, la plus grande place de la ville accueille des jeunes gens en quête de retrouvailles. En attendant un vrai retour des boîtes de nuit. Ou parce qu’on aime sortir et qu’on n’a pas le sou. Fabrice Gottraux

GEORGES CABRERA

On nous avait prévenus combien c’était «chaud» la nuit sur la plaine. On lit également: nuisances sonores, plus possible de dormir sur ses deux oreilles, que fait la police, et l’administration. Reste un point crucial cependant dont on n’a rien dit: qui fait la fête sur la plaine de Plainpalais et pourquoi?

D’abord, il pleuvait. Juillet pourri. Clairement pas la météo qui a prévalu les mois précédents. Comme en juin, lorsque la plaine a accueilli, combien de personnes? Des observateurs évoquent 1000 fêtards, d’autres avancent 3000. Beaucoup de monde en tout cas. Il y avait même un DJ, avec platines, haut-parleur et génératrice! C’était le 12 juin, précisément. Cette fête a fait grand bruit, et pas seulement pour le voisinage.