Geneva International Film Festival – Qui seront les stars du GIFF? En voici un échantillon Stephan Eicher, Adèle Haenel, Luca Guadagnino seront tous aux GIFF, et bien d’autres encore. Pascal Gavillet

Stephan Eicher en 2019. URS JAUDAS

Qui dit festival dit tapis rouge. Et qui dit tapis rouge dit people, invités prestigieux, voire stars. Bon, les choses ne vont pas tout à fait dans cet ordre au GIFF, mais les invités prestigieux ne manqueront pas, c’est une certitude. Cela commence dès l’ouverture, avec Stephan Eicher. Le rapport avec l’audiovisuel? Direct, en l’occurrence. Le musicien et chanteur présentera en effet «It’s Alive: A Journey Into Invisible Cinema», une toute nouvelle création dans laquelle s’inscrit un film intitulé «Où allons-nous?» tourné à l’été 2020 au Domaine de Villette. Soit une création basée sur des scénarios de films, écrits par de grands noms de la littérature, qui n’ont jamais été réalisés. Ce sera uniquement le 5 novembre dès 18 heures et sur invitation.

Durant la semaine, le réalisateur Luca Guadagnino («Call Me by Your Name» ou le remake de «Suspiria») recevra le Geneva Award. Il donnera également une masterclass. À cheval entre plusieurs domaines, soit la bande dessinée et le cinéma, Riad Sattouf donnera une masterclass, dédicacera un nouvel album et présentera une websérie, tout cela dans le désordre. Udo Kier, lui, acteur qu’on ne devrait plus présenter (la liste de ses films dépasserait le cadre de ces deux pages), sera présent pour «Swan Song».

De son côté, Adèle Haenel fera l’une de ses rares apparitions publiques à Genève pour venir défendre «Retour à Reims (Fragments)» de Jean-Gabriel Périot, documentaire dans lequel elle prête sa voix. Les réalisateurs seront de leur côté nombreux, ce qui est parfaitement logique.En plus des précités, on pourra croiser le Suisse Elie Grappe, révélé à Cannes par «Olga», Eric Gravel («À plein temps»), Léa Fazer pour la série «Sacha», Radu Jude, lauréat de l’Ours d’or à Berlin pour «Bad Luck Banging or Loony Porn», l’Islandais Valdimar Jóhannsson («Lamb»), François Desagnat, Shirin Neshat, Damien Odoul, Nicolas Peduzzi, sans oublier les Genevois Frédéric Baillif et Pascal Greco. Ainsi que les humoristes Yann Marguet et Vincent Veillon. Qui seront là pour «La vie de J.C.», création de Zep, qui apparaîtra également. Comme le créateur de «Scenes from a Marriage», Hagai Levi.

Genève dans l’imaginaire

Il y aura également de nombreux invités en rapport avec la section «Genève ça tourne REDUX» qu’il convient ici de détailler un petit peu. Il s’agit d’un projet qui prolonge une exposition du même nom qui prendra place à Saint-Gervais du 5 novembre au 30 janvier. Elle confrontera les imaginaires autour de Genève, tantôt métropole siège des institutions internationales, tantôt ville noctambule propice à l’errance. Le programme fera donc se côtoyer les auteurs majeurs du cinéma, suisse et international, grâce à une série de films dans lesquels Genève occupe une certaine place.

La série «Histoire (résolument) subjective du cinéma et de la télévision suisse romande», qui se découpe en 24 épisodes de treize minutes dans lesquels Jean-François Amiguet, Raymond Vouillamoz et Stéphane Mitchell retracent l’histoire de ces deux médiums est la figure de proue de cette section. En parallèle, des films comme «Sandra» de Visconti, «Contagion» de Soderbergh, «La Salamandre» de Tanner, plus quelques autres qu’on vous laisse découvrir, seront eux aussi au menu décidément copieux de ce 27e GIFF.

Longs métrages cinéma: des coups de cœur, de Baillif à Lapid

Au su de nos habitudes des festivals, on jettera forcément un œil plus attentif sur la compétition des longs métrages. Un titre saute aux yeux immédiatement, «La fièvre de Petrov» de Kirill Serebrennikov, l’un des oubliés du dernier palmarès cannois, où le film a été présenté en première mondiale. Foisonnement et folie caractérisent un long délire éthylique qui ressemble à une lente plongée dans les tréfonds de la noirceur humaine. Toujours assigné à résidence à Moscou, le cinéaste suit de loin la carrière de son film. Une dizaine d’autres candidats ferrailleront à ses côtés, dont le curieux «Theo et les métamorphoses» de Damien Odoul, ou cette utopie filandreuse qu’est «Costa Brava, Lebanon» de Mounia Akl.

Hors compétition, il faut signaler plusieurs films repérés dans d’autres festivals. Tel «À plein temps» d’Éric Gravel, portrait d’une société française au bord de l’implosion vue par le prisme d’une jeune femme cumulant les déboires, jouée par Laure Calamy. «Le genou d’Ahed» de Nadav Lapid, autre oublié cannois en forme de cri de détresse. Les «Madres paralelas» d’Almodovar, qui parvient encore à surprendre. «Bad Luck Banging or Loony Porn» de Radu Jude, Ours d’or jubilatoire de la Berlinale virtuelle 2021. L’excellent «La Mif» du Genevois Fred Baillif, qui rafle des prix partout où il passe. Plus «Stillwater» de Tom McCarthy, «The Great Movement» de Kiro Russo (l’un des gros buzz de Venise), «Retour à Reims (Fragments)» de Jean-Gabriel Periot. Bref, de quoi remplir allègrement journées et soirées.

Séries: mille et une tendances au menu

Depuis un quart de siècle, le GIFF consacre un volet important de son programme aux séries. Il a même tenu en cela un rôle précurseur, avant que les séries connaissent un engouement spectaculaire et s’ouvrent à des concepts (narratifs, formels) que le genre explorait encore peu. Et surtout avant qu’on en parle comme d’un phénomène, comme récemment avec «Squid Game», qui a pour principal argument de battre des records d’audience. On va donc retrouver une dizaine de séries en compétition et un peu plus hors compétition, dont deux épisodes du remake de «Scènes de la vie conjugale», avec Jessica Chastain et Oscar Isaac.

Faudra-t-il se concentrer sur les séries suisses, tel «Sacha» (Rita Productions) de Léa Fazer, thriller paraît-il très enlevé qui se déroule majoritairement à Genève? Sur la fantaisiste (à première vue) «Me and the Others», production américaine dans laquelle les fantasmes d’un jeune homme deviennent visibles par tous? Sur l’adaptation extrêmement libre de «Hamlet» par un auteur turc, Kaan Müjdeci? Ou sur la désormais classique «Les Saintes Chéries», qui fleure bon le temps de l’ORTF, avec une Micheline Presle dans une famille délirante croquée par Nicole de Buron? Ou encore vérifier si «Psycho» du Russe Fedor Bondarchuk entretient un rapport ou pas du tout avec le long métrage d’Hitchcock? Personne n’a vraiment les réponses. Autant dire qu’en matière de série, on nage en pleine expérimentation et que ce bouillonnement est véritablement passionnant.

Œuvres immersives: jeu de piste, danse ou sexualité

VR, XR, AR, il faut avouer qu’on s’y perd parfois un peu. En matière d’œuvres immersives, de réalité virtuelle ou augmentée, le GIFF explore depuis longtemps le champ des possibles en présentant ce qui se fait de mieux dans un domaine dont l’avenir se dessine d’ailleurs à Genève. Cette année, le festival déploie ses territoires virtuels à travers toute la ville. Si la salle communale de Plainpalais accueille le cinéma VR et des œuvres immersives, des installations interactives proposeront un parcours urbain et participatif dépassant largement ce cadre. Mais comment décrire ce qu’on n’a pas (encore) expérimenté, sinon en renvoyant à des expériences antérieures, ou plus globalement à une pratique de la VR tellement différente d’une fois à l’autre? De manière basique, il existe certaines œuvres où le spectateur est purement passif. Il assiste à des chorégraphies, se retrouve immergé dans un tableau ou à l’intérieur d’une capsule spatiale.

Et d’autres où il est davantage actif. Exemple en tentant de voler dans les airs tel un ptérodactyle, de sauver un équipage spatial en détresse, de tester sa résistance au vertige ou de déboulonner des fantômes dans une maison hantée. Le GIFF propose pour cette édition plus de 40 programmes. Vous pourrez au hasard vous immerger dans le corps d’une plongeuse en eaux profondes («Biolum»), utiliser vos mains pour danser («Clap»), tenter le jeu de piste dans l’espace public («Faune») ou plonger au cœur de la sexualité masculine («In the Mist», interdit aux mineurs). Bonnes expériences!

Un rendez-vous au cœur du festival: le Geneva Digital Market, c’est quoi?

L’appellation Geneva Digital Market (ou GDM) parle-t-elle à tout le monde? Sans doute pas. Il s’agit pourtant de l’unique rendez-vous de Suisse axé sur l’innovation audiovisuelle. Il a lieu depuis 2013 et se déroule durant cinq jours, au cœur du GIFF, et se décline notamment entre rencontres, discussion ou sélection de projets. Deux exemples de conférences (ou débats) qui prendront place durant cette édition: «Netflix’s future in Switzerland: coproductions and collaborations» (le 8 de 18 h 30 à 19 h 15) et «Unreal worlds: the power of virtual production» (le 9 de 11 h à midi). Pour la première, à laquelle devrait participer l’un des directeurs de Netflix, on est forcément dubitatif, tant la plateforme reste à ce jour timorée dans son approche de la production suisse. Quant à la deuxième, au su de son partenariat avec le studio Appia (auquel nous avions consacré un reportage il y a quelques mois), elle semble particulièrement appropriée.

On se rend bien compte, cela dit, que ce volet du GIFF est vraiment destiné uniquement aux professionnels. Le thème des débats, l’omniprésence de la langue anglaise – il est vrai dans un milieu où l’on ne parle que de pitching, de networking, de showrunner ou de media design –, qui est un peu la norme, et la personnalité des intervenants ressortent davantage de l’évolution technologique que du cinéma expérimental (mettons). Notons la tenue pour la cinquième fois d’une nuit numérique qui permettra à tous les participants de découvrir des projets suisses et européens en sélection au GIFF.

