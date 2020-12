Institutions genevoises – Qui seront les prochains meneurs de notre Revue? Suite à l’éviction du tandem Antony Mettler-Laurent Nicolet, une mise au concours sera lancée sous peu par la Ville. On passe en revue les papables à la future direction. Katia Berger

Au Casino-Théâtre, un sketch de La Revue 2019. À nouveau déficitaire, cette édition a connu une administration chaotique de la part de ses coproducteurs, Laurent Nicolet et Antony Mettler. D’où leur non-reconduction pour un second mandat de trois ans. FRANK MENTHA

«Voilà que La Revue fournit de la matière à La Revue!» sourit à distance l’humoriste lausannois Nathanaël Rochat. Il est vrai que le bastringue satirique du bout du lac pourrait se gausser de la Genferei dite de «sa gestion administrative problématique» par le tandem de directeurs en fonction depuis 2018, Laurent Nicolet et Antony Mettler. «La Tribune de Genève» révélait en octobre ce «manque de vigilance» qui s’est soldé deux mois plus tard par la rupture du contrat entre la production bicéphale et la Ville au terme d’un seul mandat, généralement reconduit. L’édition 2020 a été sacrifiée sur l’autel du Covid («dommage, il y avait de quoi faire!» regrette le chroniqueur des «Beaux Parleurs»), et l’édition 2021, à travers une annonce qui devrait être rendue publique très prochainement, cherche repreneur. «Forcément un Genevois, estime celui que Pierre Naftule avait recruté trois années de suite pour participer au show centenaire. Le travail de production sera titanesque, je me disqualifie d’office!»