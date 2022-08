Encre bleue – Qui se souvient des fauves au Cirque Knie? Aujourd’hui, la ménagerie du cirque est rachitique. Quelques poneys nains, des chevaux et des chameaux. Il est loin le temps des lions. Julie

Les éléphants ont quitté le cirque Knie en 2016. Ici, un spectacle datant de 2008. LAURENT CROTTET

Vous souvenez-vous de la ménagerie des cirques? On achetait un ticket pour voir les animaux qui allaient passer en piste sous le chapiteau. Ça faisait office de mini-zoo pour les enfants. Aujourd’hui, on peut faire gratuitement le tour de la «ménagerie» du Cirque Knie, qui campe sur la plaine de Plainpalais jusqu’au 11 septembre, soit quelques chameaux, chevaux et poneys nains. Pas fifou.

Bien sûr, on est content pour les fauves de ne plus subir le fouet et le mal du transport. Ce qui n’empêche pas de se rappeler les frissons ressentis à l’époque en voyant le dompteur mettre sa tête dans la gueule du lion, une fois que les barrières protégeant la scène du public avaient été surélevées. Et ce numéro de l’éléphant qui avançait sans écraser les dompteurs allongés par terre! Et les tigres qui sautaient dans des cerceaux enflammés…

Alors que la Suisse n’a pas encore interdit les animaux sauvages dans les cirques, Knie a déjà renoncé aux grands félins en 2004. Et aux éléphants en 2016. Au rayon exotique, ne restent aujourd’hui plus que les chameaux. Ceux-ci semblaient goûter aux températures estivales la semaine dernière, et alternaient volontiers ombre et soleil en mâchant du branchage. Pourtant, même ces derniers font polémique: «Quelqu’un a tagué: libérez les dromadaires!» fulminait un gardien du cirque croisé lors de la promenade. «Quand on ne sait même pas de quelle espèce animale il s’agit, on évite de faire le malin…» Rien à signaler du côté des poneys, en revanche.

Bientôt, ce n’est pas sur le bien-être des animaux de cirque que nous voterons, mais sur celui de bêtes bien locales, poules, vaches et cochons. Aurons-nous autant de compassion pour ces dernières? Ou garderons-nous nos bons sentiments pour les espèces exotiques? Bien malin qui le prédira.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.