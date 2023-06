Afficher plus

Sur son site, la Ville de Genève met en garde les demandeuses et demandeurs de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Des individus qui prétendent faussement être des collaboratrices et collaborateurs de la Ville de Genève prennent, en effet, contact avec des personnes pour remplir les demandes d’ARS. Via les réseaux sociaux, ils sollicitent le versement de sommes d’argent pour constituer le dossier. Il ne faut jamais donner suite. Si vous avez déjà été victime de tels agissements, n’hésitez pas à déposer une plainte pénale auprès de la police cantonale. Renseignements au 0800 33 88 99.