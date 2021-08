Nouveau film-choc – Qui osera monter dans l’arche de Gaspar Noé? Le cinéaste d’«Irréversible» était sur la Piazza Grande pour «Vortex», remuante plongée à vif dans l’enfer d’un couple en fin de vie. Pour paraphraser Morrison: personne ne sortira d’ici vivant, même sous le soleil de Locarno. Interview Francois Barras

Rien dans les mains, rien dans les poches: devant la Piazza Grande, Gaspar Noé se voit «magicien d’Oz» capable d’imposer sa vision du monde comme un bulldozer. «Les mauvais articles me font marrer . » keystone-sda.ch

La voix de Gaspar Noé est aussi douce que ses films savent être violents. «Pas trop triste?» s’enquiert-il à la mention de «Vortex» avec la même onctuosité réconfortante que le croque-mort de son long métrage. Présenté dimanche dernier sur la Piazza Grande de Locarno un mois après Cannes, ce nouvel objet filmique difficilement identifiable, puissant et implacable, a remplacé le tumulte perturbateur auquel avait habitué Noé par l’immersion silencieuse, mais pas moins dérangeante, dans l’intimité d’un vieux couple à la dérive. Filmé en split screen permanent, magnifié par la performance de ses acteurs dont le cinéaste Dario Argento, «Vortex» – pour lequel aucune date de sortie n’a encore été annoncée - transporte l’auteur d’«Irréversible» et son spectateur dans une nouvelle dissection désespérée de la nature humaine. Voyeurisme malsain ou observation naturaliste radicale? «Qui m’aime me suive. Les autres peuvent me hurler dessus, ça me fera de la pub», sourit l’Argentin de 57 ans.

«Vortex» est-il le négatif de «Climax», votre film sur la danse tout en explosion d’énergie juvénile en 2018? J’avais cette idée depuis longtemps mais les événements ont décidé pour moi. Début 2020, j’ai fait une hémorragie cérébrale qui a failli m’avoir – je fais partie des 10% de miraculés. On m’a imposé un mois de convalescence sous morphine chez moi… que j’ai dû poursuivre avec le premier confinement. J’ai ainsi eu la chance de pouvoir rester enfermé de longs mois à bouquiner et me refaire une culture cinématographique. Mon accident m’a fait m’interroger sur ma propre finitude; le confinement m’a imposé un tournage en huis clos avec peu d’acteurs. Entre l’idée du film, le scénario de 10 pages, le tournage, le montage et la première à Cannes, il ne s’est passé que cinq mois.

Auriez-vous pu ou voulu faire ce film il y a 20 ans? Non. Il a fallu que la mort se rapproche. La thématique est liée au décès de ma mère en 2013, ainsi que ma grand-mère qui avait aussi connu une forme de démence. Il y a aussi eu la disparition de nombreux amis depuis une année, dont Fernando Solanas et Philippe Nahon (ndlr: son acteur dans «Carne» et «Seul contre tous», qui firent connaître Noé). Les cimetières, les urnes, les appartements qu’on vide, les cartons de souvenirs, tout ça j’ai connu de près. Mon propre accident m’a aussi fait me dire que j’aurais pu être le personnage de Françoise, un légume, un poids pour tous les gens qui m’aiment et m’apprécient, celui qu’ils connaissaient et pourtant quelqu’un d’autre.

Vos films reposent toujours sur un thème fort, perturbant: violence, sexe, mort. En apprenez-vous quelque chose? Sortez-vous de vos films changé, apaisé? Je dis souvent que je fais des films comme une séance de psy, sauf que ce sont les gens qui me donnent des sous (Rires). Ils paient pour que je les matraque de tous mes traumas, mes peurs, mes angoisses. La plupart des séquences de «Vortex» sont directement issues de ma vie, les autres ont été vécues par des gens proches. Je balance tout ça sur un écran dans des festivals: le cinéma est une façon très égoïste d’accaparer la parole. J’impose, je matraque. Un film est un bulldozer, s’il est bien, il écrase tout sur son passage. Le cinéaste a ce pouvoir, s’en cacher est de l’hypocrisie. Moi, j’utilise ce côté magicien d’Oz à plein. Quand ça marche, c’est une expérience chamanique, comme l’impression de regarder une vie plus vraie encore que celle hors de la salle. Un rêve dans un rêve, comme disait Edgar Allan Poe.

On pourrait vous reprocher de ne toujours envisager la vie que sous ses aspects les plus tragiques et sombres. Toutes les vieillesses ne sont pas des naufrages. Elles le sont dans la mesure où tout à coup les choses simples deviennent des labyrinthes. La vie de ma mère à la fin, c’était ça. Elle a connu la terreur. Comme le personnage de «Climax» à qui l’on met du LSD dans le verre, mais c’était permanent. Depuis ta naissance, tu construis des systèmes de survie, des territoires bienveillants. Soudain, ces cocons créés durant toute une vie te noient sous le poids de leurs souvenirs, le rétrécissement de l’espace. Ce qui devait te sauver devient une prison oppressante. Et l’entourage ne peut rien faire. Le fils joué par Alex Lutz est aussi démuni que le spectateur.

«On est bien peu de chose» Afficher plus Comme un démon surgi de nulle part, la coupure s’opère au milieu du sommeil. Le spectateur assiste au déchirement de l’image, de haut en bas, symbolisant la séparation mentale entre les deux personnages, la chute dans la démence de l’épouse (Françoise Lebrun) et le naufrage du mari (Dario Argento). Visuellement, l’écran se sépare en deux carrés de taille égale, à chacun sa caméra durant 142 minutes vers une déchéance inéluctable. «Vortex» n’est pas un film facile – aucun des films de Gaspar Noé ne l’est. Mais il est sans doute plus dérangeant encore par l’économie de moyens et d’effets que choisit ici le génie de la caméra, assommant d’habitude de sons et d’images son spectateur-otage. La prestation des deux seniors est troublante de vérité, jamais l’improvisation n’effleure malgré de longues plages de jeu libre, notamment lors des «conversations» avec leur fils (excellent Alex Lutz), démuni devant une situation qui lui échappe, à la fois terriblement personnelle et pourtant si banale. «Vortex» a la froideur de la pierre tombale et la beauté de la rose, dont la jeune Françoise Hardy chante l’inéluctable finitude en une introduction à la mélancolie absolue.

Vous avez opéré un montage «à l’endroit» d’«Irréversible» l’an passé, l’occasion d’être à nouveau essoré par la majorité de la critique, dont celle du «Masque et la plume», sur France Inter. On s’y fait? C’est dingue comme ils me détestent. Chaque fois qu’ils parlent de moi, ils veulent tirer la chasse d’eau, ils me haïssent, je ne sais pas pourquoi. Mais c’est bien d’avoir des ennemis, ça signifie que tu as touché un point d’acupuncture qui fait mal. Les mauvais articles me font marrer. «Irréversible» était une provoc, je savais que ça allait hurler, ça fait partie du jeu. Quand «Querelle» et «Salo» sont sortis, le scandale était moindre car Fassbinder et Pasolini étaient morts. Faire scandale de son vivant expose à être tabassé.

Tout ce soufre vous a-t-il finalement desservi? Je ne sais pas, je ne le prends pas au sérieux. Je sais ce que j’ai fait, comment, pourquoi et avec quelles références, et au final je m’en fous. Il y a plein de gens dont je ne veux pas être l’ami, alors c’est rassurant s’ils me détestent. Je ne fais pas du cinéma comme de la politique pour rassembler 55% à l’extrême-centre.

