Festival – Qui l’eût cru, la 44e Bâtie aura bien lieu! Échappant à l’annulation des rendez-vous de l’été, l’événement culturel de la rentrée genevoise se tiendra comme prévu du 28 août au 13 septembre. Katia Berger

Dans «Optraken», programmé en fin de festival à la Cuisine de Carouge, les cinq acrobates du Galactik Ensemble feront en sorte que le théâtre leur tombe sur la tête. N: MARTINEZ

La nouvelle officielle est tombée à quatre heures du matin ce mercredi: la tenue tant espérée de la grande manifestation genevoise de l’automne, 44e du nom, est confirmée. Après des mois de disette, les foules, même restreintes, pourront enfin renouer avec les arts vivants – selon la répartition consacrée: un tiers de théâtre, un tiers de danse, un tiers de musique. Certes, on ne connaît pas encore le détail de ce que l’on pourra se mettre sous la dent. Il faut pour cela attendre le dévoilement du programme, promis pour le 15 juillet prochain, date d’ouverture de la billetterie en ligne. Mais on peut, sauf catastrophe, se languir d’atteindre la satiété avec une cinquantaine de rendez-vous en tout, disséminés sur une quarantaine de lieux du Grand-Genève – y compris des coins inédits, comme le Jardin alpin et le quartier des Vergers à Meyrin, ou les centres culturels qui longent le chemin de Lancy à Annemasse.