Michel Matter se retire

Le comité directeur du matin n'a pas eu d'avis unanime. On se trouve dans une situation inédite, dit Bertrand Reich, il faut aller de l'avant. «Qu'est-ce qui est bon pour le parti, notre candidat et la suite? Ce sont les questions à se poser.» Il explique que Michel Matter des Verts libéraux se retire. L'UDC ne s'est pas encore prononcée. Et le PDC? Le parti souhaite qu'un candidat de l'Entente soit présent au deuxième tour. Le panorama est dressé. Le principe d'une candidature reste ouvert. Quelles possibilités s'ouvrent? Bertrand Reich les énumère: on ne présente personne; on ne soutient personne. On ne présente personne, on soutien un candidat; un candidat PLR est trouvé. Bertrand Reich annonce que l'UDC présentera Yves Nidegger.