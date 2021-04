Lettre du jour – Qui est extrême aujourd’hui? Opinion Courrier des lecteurs

Bernex, 17 avril

Les agriculteurs se plaignent qu’on les montre du doigt et ne cessent de répéter que les initiatives antipesticides sont trop extrêmes. Nous, pêcheurs, savons que les agriculteurs ne sont pas responsables de tout, mais nous luttons pour protéger l’eau potable et les cours d’eau, car nos enfants et petits-enfants auront également besoin d’eaux saines. Rappelons aussi aux agriculteurs que ce sont leurs propres représentants qui, par leur entêtement, ont «déroulé le tapis» à ces initiatives citoyennes.

La FSP a proposé que le parlement élabore un contre-projet à ces textes. Les élus du lobby agricole ont rejeté cette possibilité en soutenant que ni les initiatives ni un contre-projet n’étaient nécessaires. Le président de l’USP et conseiller national, Markus Ritter, a même déclaré: «Tout cela sera réglé dans la politique agricole PA22». Résultat? la PA22+ a été sabordée par le même lobby de l’agro-industrie au parlement.

Chaque année, nos paysans sont soutenus par des milliards, à juste titre. Mais le contribuable a aussi dépensé 200 millions additionnels en 10 ans pour s’assurer que les exploitants n’utilisent pas d’engrais le long des cours d’eau. Hélas, nous y observons régulièrement des pollutions et des poissons morts parce que certains ne respectent pas leurs engagements.

Les représentants du lobby agricole nous mènent en bateau avec leurs sornettes.

L’USP affirme que la quantité de pesticides a beaucoup diminué ces dernières années. Elle omet de préciser que les pesticides de synthèse sont aujourd’hui largement plus concentrés et beaucoup plus dangereux pour l’eau, le sol, les animaux et la santé des êtres humains.

Les représentants du lobby agricole nous mènent en bateau avec leurs sornettes. Qui est «extrême» aujourd’hui ? S’ils ne sont pas capables ou désireux de changer leurs pratiques en l’espace de 10 ans – alors que 7000 exploitations agricoles y sont déjà parvenues de manière exemplaire – c’est que ce sont des personnes extrêmement bornées.

Il serait pourtant opportun qu’ils se remettent en question, car on ne peut pas perpétuellement encaisser l’argent du contribuable sans jamais répondre à ses souhaits d’un environnement plus sain, pour les eaux, le sol et l’eau potable. C’est pourquoi je voterai 2xOUI le 13 juin prochain.

Maxime Prevedello, membre de la Fédération suisse de pêche - FSP

