Baseball – Qui est Dominic Scheffler, le jeune Suisse à l’assaut de la grande MLB? À seulement 17 ans, le Zurichois a rejoint les Reds de Cincinnati. Il deviendra le premier joueur formé en Suisse de l’ère moderne à évoluer en Major League de Baseball. Gros plan. Robin Godinat

Dominic Scheffler (à droite) représente le futur du baseball suisse. Instagram Swiss Baseball

Le club des Reds de Cincinnati a annoncé vendredi la signature du jeune talent suisse Dominic Scheffler. Il s’agit là d’un contrat historique pour la Suisse, puisque le Zurichois est le tout premier international à rejoindre le plus grand championnat de baseball du monde depuis le Bernois Otto Hess il y a 100 ans (!). Un saut dans le grand bain.

Alors qu’il n’est même pas majeur (17 ans), Dominic Scheffler a déjà vécu de belles expériences sportives. Le lanceur gaucher a joué durant deux saisons au Japon, où il a effectué ses études. Cette expérience lui a permis de rejoindre l’Académie de baseball de Regensburg, en Allemagne, et de continuer à exercer sa passion. Dominic Scheffler s’était ensuite engagé avec l’Université de Seattle, avant de finalement rejoindre les Reds de Cincinnati. Le Suisse passera toutefois son bac avant de rejoindre la franchise américaine.

Scheffler a également une petite expérience internationale, ayant représenté la Suisse avec les moins de 18 ans, ainsi que les moins de 23 ans. Sa nouvelle dimension pourrait lui permettre de jouer les championnats d’Europe 2023 avec la première équipe.

Qualités techniques évidentes

Techniquement, Dominic Scheffler possède des qualités évidentes. «Les progrès qu’il a faits sont remarquables», avait déclaré l’Académie de Regensburg en janvier 2022. Selon les analystes de Cincinnati, sa balle rapide est bonne et il touche les 94 MPH (miles par heure, plus de 150 km/h). De plus, il possède une balle de break efficace et il montre un lancer propre avec de bons mouvements de bras. Scheffler avait notamment reçu le prix de meilleur lanceur en 2020, lorsqu’il jouait pour les Barracudas de Zurich, en deuxième division suisse.

Dominic Scheffler est la 15e recrue de Cincinnati cet hiver. Les Reds cherchent à se renforcer après avoir terminé à la 26e position du championnat la saison dernière. Il faudra des épaules solides et du travail au jeune talent suisse pour se faire une place en MLB, afin de marquer l’histoire du baseball helvétique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.