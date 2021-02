Des grains magnifiés – Qui est ce Roger, expert en café? Par amour et par passion, Cyril Romand et Sonia Alberino prêchent le bon arôme comme d’autres la bonne parole, à l’atelier de Vaulion ou à bord de leur camion vintage. Thérèse Courvoisier

Cyril Romand et Sonia Alberino torréfient leurs cafés avec amour. Florian Cella/24Heures

L’entreprise s’appelle Cafés Roger. Mais sur les hauts de Vaulion – oui, ici on torréfie en altitude, c’est bon pour le marketing, mais ça ne change rien au café! – il n’y a que Cyril Romand (qui, comme son nom ne l’indique pas, est Français), Sonia Alberino, leur fils Alexandre, 16 mois, et éventuellement Max, l’énorme Saint-Bernard. Mais c’est qui ce Roger? «C’était mon grand-père, qui a fondé l’entreprise en 1956, explique Cyril en choisissant une capsule dans son énorme choix pour servir un premier espresso. On fait du café de père en fils sauf que moi, à 15 ans, je ne voulais plus en entendre parler. Je suis donc parti dans la pâtisserie. C’est comme ça que je suis arrivé en Suisse, d’ailleurs.» «Et que tu m’as séduite grâce à un Saint-Honoré», complète sa compagne Sonia.