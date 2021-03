Geneve, le 18 mars 2021. Debat a La Tribune de Geneve, entre Fabienne Fischer, Delphine Bachmann ( sur la photo ) et Pierre Maudet, trois des quatre candidats du second tour de l election complementaire du Conseil d Etat. © Magali Girardin.

Geneve, le 18 mars 2021. Débat a La Tribune de Geneve, entre Fabienne Fischer, Delphine Bachmann et Pierre Maudet, trois des quatre candidats du second tour de l’élection complémentaire du Conseil d Etat.

Les Genevois ont jusqu’au 28 mars pour choisir qui occupera le septième siège du Conseil d’État ces deux prochaines années. Fabienne Fischer (Verts), Yves Nidegger (UDC) ou Pierre Maudet (indépendant) s’affrontent depuis janvier. Ils ont été rejoints dans la foulée du premier tour par Delphine Bachmann (PDC). Comment jugent-ils la situation actuelle? Que souhaitent-ils faire en cas d’élection? Voici leurs réponses. À noter que le conseiller national Yves Nidegger, retenu à Berne par la session du parlement fédéral, sera interviewé mardi.

La crise plombe les finances publiques. Faut-il réagir ou attendre que l’économie se rétablisse?

Delphine Bachmann (D.B.): Retrouver un gouvernement uni permettant de poser les bases d’un travail allant au-delà de la crise et redonner confiance à la population en la politique, qui a une très mauvaise image.

Fabienne Fischer (F.F.): Il faut préparer la sortie de crise et travailler pour une Genève plus solidaire, à l’économie plus locale, prête à affronter la transition climatique. Il faut aussi tourner la page des affaires. Cela nécessite une personne extérieure au sérail.

Pierre Maudet (P.M.): Tourner la page, c’est retrouver un gouvernement rééquilibré, capable de porter des projets sur le front sanitaire, économique et social, lui permettant d’engager un plan de relance ambitieux.

P.M.: Face à l’urgence, la collaboration au sein du gouvernement a été bonne au printemps. Outre les mesures sanitaires, on a pu déployer des aides pour indépendants, comme l’exonération des loyers commerciaux avec l’Asloca et les milieux immobiliers, anticipant celles de la Confédération. En automne, cela s’est gâté. En fermant les magasins en novembre, des mesures excessives ont été prises et les aides ont ralenti.

F.F.: L’échec le plus flagrant, c’est la crise sociale, avec ces milliers de personnes faisant la queue pour recevoir une aide alimentaire. Le Conseil d’État a manqué de réactivité, qui contraste avec la mobilisation des associations. La réussite, c’est la mise en place d’aides complémentaires venues atténuer la longue rigueur fédérale.

D.B.: Le plus positif a été l’incroyable mobilisation médicale, qui a réalisé en quelques heures ce qui était impossible depuis vingt ans: créer un seul grand hôpital. Cette collaboration a été remarquable. Le point négatif, au-delà de la crise sociale, est lié aux messages contradictoires avec ceux des autres cantons ou de la Confédération.

F.F.: Genève doit indemniser à 100% les personnes en RHT, en particulier les bas revenus, qui ont besoin de leur salaire pour payer les frais les plus basiques.

F.F.: Non, je n’ai pas de montant, mais ne rien faire et laisser des personnes sombrer dans les difficultés se paiera bien plus cher et bien plus longtemps. L’argent disponible existe. La Banque nationale suisse a réalisé un bénéfice de 21 milliards. Elle pourrait en octroyer une bonne part aux cantons, à qui elle appartient.

D.B.: Rétroactivement, on peut estimer le coût de votre mesure jusqu’à un milliard pour Genève. Cela me paraît irréalisable financièrement. Personnellement, je pense qu’il faut soutenir les entreprises et les indépendants jusqu’à la reprise, puis les accompagner un temps. Je suis favorable au développement de bons d’achat locaux, à l’économie circulaire et aux investissements dans des secteurs d’avenir, comme les économies d’énergie ou la biotech. Enfin, il faut transformer les prêts consentis en aides à fonds perdu.

P.M.: Genève aura besoin d’un fonds d’urgence et d’un fonds de relance. L’urgence, c’est l’indemnisation à 100% des charges fixes des entreprises qu’on a maintenues fermées. Il faut aussi aider davantage les indépendants, qui ne touchent pas des RHT, mais des APG. Quant aux RHT, il faut fixer un plafond d’aide jusqu’à 6000 francs de revenus par exemple, qui donnerait droit à une indemnisation à 100%. Mais c’est un débat national, pas cantonal! Je propose aussi de convertir pour partie les prêts en aides à fonds perdu, pour partie en titres, quitte à ce qu’ils baissent en fonction des engagements particuliers de l’entreprise, par exemple quand elle engage un apprenti.

D.B.: On ne peut pas dimensionner un système de santé pour les crises, sinon il serait en surcapacité permanente. Le système a tenu, et en sous-entendant systématiquement qu’il était à bout, on a parfois mis les patients sous pression. La vraie menace, c’est le nombre de départs dans le personnel de santé après la crise. La vie professionnelle d’une infirmière est de sept ans. Cela risque encore de baisser, et c’est un immense gaspillage.

F.F.: Le futur de la santé passe par donner plus d’importance à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, davantage que par mettre l’effort financier sur les soins. D’autres pandémies nous attendent, nous devons modifier notre mode de vie pour nous rendre moins vulnérables.

P.M.: Une des conséquences de cette crise, c’est la détresse psychique d’une partie de la population. Pour le reste, la santé est un levier d’action économique important. Elle représente 12% des dépenses du PIB. C’est un levier d’innovation, qui pose notamment la question de la gestion des données par l’État, et qui permet d’anticiper les crises en se basant sur l’existant.

P.M.: La liberté est une valeur sacrée, mais le passeport vaccinal va s’imposer. L’enjeu est de maîtriser son périmètre d’application. Cela ne me choquerait pas, par exemple, qu’un passeport soit nécessaire pour accéder à un EMS afin de protéger les aînés.

F.F.: Un passeport pour aller voir nos parents, vous êtes sûr? Vous défendez la liberté de qui? La question du passeport ne peut se poser qu’en cas de possibilité pour chacun de se vacciner: on n’y est pas. La clé pour une campagne de vaccination efficace, c’est de convaincre tout en laissant le libre choix et en garantissant la non-discrimination.

D.B.: Le passeport se crée et la vaccination contre le Covid va être imposée pour voyager dans certains pays. Pour nous, la question du périmètre d’application se posera, notamment quand il faudra trancher entre l’interdiction de certaines manifestations ou leur autorisation sous condition. Personnellement, s’il faut choisir entre l’interdiction générale ou l’autorisation sous condition d’un concert, cela ne me dérangerait pas que la vaccination soit stipulée.

P.M.: Il faut absolument maintenir le niveau des investissements et améliorer notre capacité de réaliser les infrastructures prévues. Il est extrêmement important d’accélérer le programme d’assainissement énergétique des bâtiments. En revanche, s’agissant du budget de fonctionnement, on ne peut pas laisser filer les dépenses.

F.F.: Il faut investir des milliards pour le climat, créer des emplois non délocalisables. Je n’ai pas l’impression que M. Maudet ait déposé beaucoup de projets de loi pour lancer l’assainissement énergétique. De plus, il s’est opposé au budget du Conseil d’État.

P.M.: Ma position est claire. Je me suis opposé par deux fois à des projets de budget car ils empilaient les souhaits des départements en termes de nouveaux postes. Il n’y avait aucun choix, les arbitrages n’ont pas été faits.

D.B.: Il est vrai qu’une augmentation du nombre de fonctionnaires ne signifie pas forcément une augmentation de prestations à la population. L’un des problèmes est que les employés sont contraints de passer plus de temps à justifier ce qu’ils font qu’à travailler réellement. Des contrôles sont indispensables, mais il y en a beaucoup trop.

F.F.: Il y a objectivement une sous-dotation de postes à l’État dans certains services, notamment dans la santé. Il est essentiel de partir des besoins de la population car l’État a la responsabilité de fournir des prestations accessibles à tous. Si on s’écarte de cela, on tombe dans le dogmatisme.

P.M.: Il y a tout de même un manque de souplesse dans la réallocation des ressources au sein de l’État en termes de postes. C’est sur le terrain que les forces doivent être attribuées.