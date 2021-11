Nouvelles mesures sanitaires – Qui contrôlera les certificats à Noël? Le bon sens plutôt que la grand-mère Le Conseil fédéral veut imposer le pass sanitaire dans les réunions de famille et entre amis. L’application de la règle pose des questions. Lucie Monnat

Guy Parmelin renvoie chacun à ses responsabilités. keystone-sda.ch

Le Conseil fédéral souhaite étendre le certificat Covid à l’intérieur, notamment lors de réunions privées en famille et entre amis. Si vous êtes issus d’une famille nombreuse et que votre Noël se fait à plus de dix personnes, il faudra contrôler le pass Covid avant de servir la dinde aux marrons.

Concrètement, comment appliquer une mesure pareille? On voit mal le grand-oncle scanner des codes QR. Dans le canton de Vaud, on ne se prononce pas encore sur la question. «Le Conseil d’État communiquera sa position sur les mesures de la Confédération et ses éventuelles nouvelles mesures très prochainement», nous répond-on.