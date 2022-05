La reine Elizabeth II règne sur le Royaume-Uni depuis septante ans et presque quatre mois, un record pour la monarchie britannique. Son jubilé de platine sera célébré jeudi dans tout le pays.

Éprouvés par les divisions du Brexit, fatigués par la pandémie et ses confinements et désormais étranglés par la hausse des prix, les Britanniques pourront ainsi profiter dès le 2 juin d’un week-end prolongé. Les festivités seront notamment marquées par des repas festifs en plein air dans tout le pays, une parade militaire et l’apparition sur le balcon du palais de Buckingham de la famille royale, qui saluera la foule et admirera un défilé aérien.