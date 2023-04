Élections genevoises – Qui a peur du phénix Pierre Maudet? Star du premier tour des élections cantonales, l’ancien ministre a de bonnes chances de retrouver sa place au gouvernement. Son retour potentiel en effraie plus d’un. Julien Culet

Pierre Maudet profite désormais d’une dynamique qui lui permet d’envisager sérieusement un retour au gouvernement. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

En arrivant sixième du 1er tour de la course au Conseil d’État, Pierre Maudet a réussi une étape importante de son pari. Le «survivant», comme il se qualifie lui-même, a su se relever et fonder un mouvement en six mois. Surtout, il a su le faire entrer, à la surprise générale, au Grand Conseil. Une campagne de terrain formidable, proche de la population et des commerçants, a séduit 31,3% des votants. Décidément hors norme, Pierre Maudet, faisant fi d’une condamnation par le Tribunal fédéral, profite désormais d’une dynamique qui lui permet d’envisager sérieusement un retour au gouvernement.