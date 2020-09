Le loup est aux portes de Genève. Des meutes se constituent tout autour de nous, en Haute-Savoie et maintenant dans le Jura vaudois, signe que le prédateur semble bien parti pour s’installer dans la région. Étant donné l’exiguïté de notre territoire, il est cependant peu probable qu’il s’établisse à Genève même. Mais on ne peut pas exclure qu’il y fasse des incursions, à la recherche de proies. Il pourrait même à l’avenir s’attaquer au bétail genevois, comme il l’a fait non loin d’ici cet été, à quelques kilomètres des stations jurassiennes de Saint-Cergue et des Rousses.

On n’en est pas encore là, mais à l’instar de leurs confrères d’autres cantons, les éleveurs genevois devront probablement réfléchir, dans un avenir proche, à la meilleure façon de mettre leurs bêtes à l’abri du grand méchant loup. Faudra-t-il à nouveau avoir recours à des chiens de protection des troupeaux, comme cela se faisait jadis, avant que le canidé, diabolisé et systématiquement pourchassé, ne finisse par disparaître de notre horizon? Ou installer des clôtures électrifiées comme celle qui protège désormais les vaches attaquées par une meute dans le Jura vaudois?

Les solutions existent, même si elles ont aussi leurs défauts et sont relativement contraignantes pour les éleveurs. Mais elles fonctionnent. Pour preuve, selon les statistiques, le nombre de bêtes tuées en moyenne par loup a diminué depuis la réapparition du prédateur en Suisse, il y a vingt-cinq ans. Et cela malgré des effectifs en hausse constante, qui atteignent aujourd’hui près de 80 individus et huit meutes dans tout le pays.

Alors, ne serait-il pas disproportionné d’autoriser des abattages préventifs, comme le prévoit la révision de la loi sur la chasse, sur laquelle nous voterons le 27 septembre? La question se pose.