Histoires d'hygiène (5/7) – Qui a inventé la douche et depuis quand on la prend? Du jet pour décrasser la chiourme aux cabines individuelles, la douche a longtemps été synonyme de masse populaire, tandis que le bain restait le privilège des élites.

«Et toi, tu te douches combien de fois par semaine?» Question circonspecte posée à un collègue. Qui répond sans hésiter: «Une ou deux fois.» Celui-là a donc le sens de l’écologie! «Une ou deux fois par jour.» Ah, certes.

Une bonne douche. De notre temps, on la recommande plutôt que le bain. C’est vrai que ça va plus vite. Et que ça consomme moins d’eau. Tant mieux pour la nappe phréatique, tant mieux pour la peau. Mis à part le questionnement crucial de l’approvisionnement en précieux liquide, une autre interrogation nous retient: depuis quand, bon sang, est-ce qu’on prend des douches? Et, parbleu, qui donc l’a inventée?

«Utiliser le jet plutôt que le bain, maintenir le sujet debout plutôt qu’étendu. L’invention vient de collectifs bien spécifiques: l’armée et la prison.» Georges Vigarello, historien des pratiques corporelles

L’ouvrage n’est plus tout neuf mais reste une référence. Voici ce que raconte en 1985 l’historien français Georges Vigarello dans «Le propre et le sale». Il écrit: «Utiliser le jet plutôt que le bain, maintenir le sujet debout plutôt qu’étendu. L’invention vient de collectifs bien spécifiques: l’armée et la prison.» Sa mise en pratique s’avère récente: ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que les autorités installent ce que le vocabulaire de l’époque qualifie de «bains de pluie».

Une raison impérieuse motive le recours à la douche. En quelques mots, il s’agit de laver un maximum de personnes, rapidement, avec un minimum d’eau. Car «le bain en baignoire, selon le vieux procédé, est trop long et trop cher», selon les «Annales d’hygiène publique» éditées en 1880 à Paris. Pour décrasser la troupe ou les détenus, un premier modèle s’impose: passer tout ce monde au jet. En rang, par grappe d’individus. Ainsi fait, ordre et santé – ce sont les termes en usage – s’appliquent massivement, sans discuter.

Eau et temps décomptés

De la douche sanitaire, prise collectivement, au moment de bien-être intime que l’on connaît désormais, avec ses savons à portée de main, ses shampooings, ses brosses délicates et autres ustensiles réconfortants, il y a un monde. Qui passe par la douche cellulaire. «Cabines étroites, jets contigus, eau et temps décomptés». Enfin, les masses laborieuses peuvent bénéficier de leur espace individuel. Lorsque débute le XXe siècle, la formule des bains douches populaires s’est largement étendue aux internats.

Pour le confort, on attendra encore un peu. Car, rappelle Georges Vigarello, suivant les principes de l’hygiène, «seule compte la délimitation d’un volume chiffré». Voilà, comme nous le rappelle l’historien, «la formule totalement dépouillée, minimale, dans laquelle la propreté d’aujourd’hui se reconnaît déjà, malgré les évidentes distances: condensé d’espace géré pour individualiser l’ablution totale».

«La piscine de la fin du siècle, cette eau «mêlée» du pauvre, vient ici rappeler tous les voisinages dont la propreté «moderne» a dû s’éloigner pour se constituer.» Georges Vigarello, historien des pratiques corporelles

Noter encore que les premières piscines d’eau chaude, ancêtres de nos bassins municipaux dans lesquels on adore transpirer d’un crawl musclé, ont d’abord été construites pour la propreté, également à l’approche de 1900, tout comme les douches publiques. «La piscine de la fin du siècle, cette eau «mêlée» du pauvre, vient ici rappeler tous les voisinages dont la propreté «moderne» a dû s’éloigner pour se constituer.» Si la douche s’imposera un jour dans chaque appartement comme le minimum de l’installation sanitaire décente, c’est aussi, bien sûr, grâce à une autre invention, autrement capitale: l’eau courante à tous les étages.

