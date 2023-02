Défaite 3-0 à Saint-Gall – Questions pour aujourd’hui et demain autour de Servette Les Grenat pensent à leur avenir: cela vaut pour le terrain comme pour les coulisses. Le point. Daniel Visentini Saint-Gall

La tête basse pour Severin et Clichy, les doutes figés sur le visage de Frick: à Saint-Gall, Servette était dans le flou. Comme il l’est peut-être un peu en pensant à son avenir? BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Habité d’une invariable sagesse pour nuancer toute forme de dramaturgie, Alain Geiger est cet entraîneur qui reste calme et confiant, celui qui en a vu d’autres et ce 3-0 encaissé à Saint-Gall n’est rien, à tout peser, dans son aventure de cinq ans à la tête du Servette FC. Portée par ses propres réussites, du sauvetage en 2015 au retour dans l’élite et à la stabilité structurelle, la direction du club, Didier Fischer en tête, est cette architecture, d’apparence parfois baroque, mais dont la solidité n’est jamais démentie. Investi de son nouveau rôle depuis son retour à Genève, Philippe Senderos est ce directeur sportif discret et consciencieux, peut-être aventureux en misant sur Oberlin ou Bauer, mais surtout capable de ramener Clichy ou plus de 6 millions dans les caisses du club (ou de la Fondation 1890?) en quelques mois, avec les ventes d’Imeri, Nyakossi et Monteiro. Le Servette FC est ce club où la surface des choses, malgré quelques aspérités, dessine une construction sérieuse à tous les niveaux.