Covid-19 – Questions et réponses sur le port obligatoire des masques Le Conseil fédéral a décidé mercredi d’imposer le masque dans les transports publics. Quels types sont-ils recommandés? Puis-je porter un foulard? Les enfants sont-ils concernés? Nos réponses. Olivier Francey

Le port du masque sera obligatoire dans les trains, trams et bus, mais aussi dans les téléphériques et les bateaux. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

Dès ce lundi 6 juillet, le masque sera obligatoire dans les transports publics. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral hier, sous la pression de certains cantons, en particulier Genève, Berne et le Tessin. Les entreprises de transports auraient souhaité cette obligation dès la fin du semi-confinement. Mais le Conseil fédéral n’en voulait pas. Lundi encore, suite à une rencontre avec les directeurs cantonaux de la Santé, il n’en était pas question. Comment expliquer ce revirement? «Nous avons constaté que la Suisse est une exception parmi les pays environnants, explique le conseiller fédéral chargé de la Santé, Alain Berset. Alors que les frontières rouvrent, qu’il y a davantage de monde dans les transports publics et que l’on constate une hausse des cas.»

Où le masque est-il obligatoire?

L'obligation de porter un masque s'applique à tous les transports publics, donc non seulement aux trains, aux trams et aux bus, mais aussi aux téléphériques et aux bateaux. Font exception les téléskis et les télésièges.

Cette obligation est-elle valable pour tous?

Les enfants de moins de douze ans sont dispensés du port de masque. En outre, les personnes qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons particulières, notamment médicales, en sont également exemptées.

Ai-je le droit de ne pas porter des masques (dans un train par exemple), si ce dernier est vide?

«L'obligation de porter un masque s'applique quel que soit le nombre de personnes dans les transports publics», affirme l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Lequel rappelle qu’un trafic plus important est attendu durant la période de vacances.

Quels types de masques sont-ils recommandés?

Dans les transports publics, vous pouvez porter des masques d’hygiène (masque chirurgical, masque OP) ou des masques en textile fabriqués industriellement. Il existe des normes et des standards pour ces deux catégories de masques (www.empa.ch/web/remask et www.testex.com/de/communitymask). Les masques en textile peuvent être lavés plusieurs fois en suivant les instructions du fabricant. Il est déconseillé d'utiliser des masques fabriqués soi-même. L’OFSP prévient: le masque doit couvrir la bouche et le nez, sinon il est inefficace.

Un foulard ou un tissu suffisent-ils?

Non, rétorque l’OFSP. «Un foulard n'offre pas de protection suffisante contre une infection et n'a qu'un effet limité de protection pour autrui. Il faut porter un masque d'hygiène ou un masque en textile fabriqué industriellement.»

Peut-on utiliser les masques en textile deux fois de suite?

Oui, mais un masque en textile ne doit être porté que pendant une journée au maximum, par exemple le matin et le soir pendant les trajets de travail. Ensuite, il faut le laver. Rappelons que les masques à usage unique ne devraient pas être réutilisés, les masques en tissus devraient être conservés «dans un sachet en papier ou une enveloppe».

Quelles conséquences en cas de refus de porter un masque?

Toute personne qui refuse de porter un masque doit quitter le moyen de transport au prochain arrêt, indique l’OFSP. «Si elle résiste aux instructions des agents de sécurité et ne quitte pas le véhicule, elle peut être condamnée à une amende pour insoumission à une décision de l’autorité (procédure normale d'amende et non une amende d’ordre).»