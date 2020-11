Face-à-face – Question de responsabilité Opinion Invités

Le nom complet de l’initiative populaire soumise au vote le 29 novembre prochain est «Entreprises responsables - pour protéger l’être humain et l’environnement». Si l’initiative est rejetée, le contre-projet entrera en vigueur, à moins qu’un référendum n’oblige le peuple à se prononcer. Pour Melchior de Muralt, ce contre-projet est à éviter absolument, alors qu’Edouard Cuendet l’approuve.

Un contre-projet inutile et dangereux

Melchior de Muralt, gérant de fortunes et cofondateur de Blue Orchard Finance

Aujourd’hui, après vingt ans d’effort des multinationales afin de maîtriser les impacts de leur chaîne de valeur sur l’environnement et la société, toutes les étoiles sont alignées pour clarifier les obligations des entreprises et les fixer dans un système juridique stable. Le 14 décembre, le Parlement européen se prononcera sur une proposition fixant l’étendue de cette responsabilité, clarifiant ainsi le débat dans un cadre prévisible pour les entreprises de l’UE. La plupart des pays de l’OCDE sont dans cette dynamique. Depuis 2015, le «Modern Slavery Act» permet en Grande-Bretagne de qualifier un dommage commis par une multinationale.

C’est dans ce contexte que naît l’initiative pour les multinationales responsables. Ce texte fait l’objet au parlement d’un premier contre-projet. Le Conseil national y précise le périmètre de l’initiative: les PME ne sont pas concernées. La notion de pays fragile est clarifiée: les tribunaux suisses ne peuvent intervenir que lorsque le pays du dommage n’a pas de système juridique fiable. La notion du fardeau de la preuve est explicitée: les entreprises sont présumées innocentes et le fardeau de la preuve incombe à la partie plaignante. L’entreprise est tenue à une obligation de comportement et non de résultat. Elle doit montrer qu’elle a mis en place les systèmes de contrôle appropriés. Le travail du parlement rencontre le soutien des milieux d’affaire. Les initiants décident de retirer leur initiative. C’est dans ce contexte que les tribunaux suisses pourront qualifier la responsabilité des entreprises, permettant enfin de dépasser la dictature de l’opinion publique qui handicape un développement sain de nos entreprises et une valorisation objective des entreprises par les marchés financiers. Tout le monde y gagne.

Fait très rare dans l’histoire suisse, Madame Karin Keller-Sutter, notre ministre de la Justice, mobilisée par EconomieSuisse, décide en toute fin de course de mettre à mal ces années de travail du parlement pour lancer un contre-contre-projet. Le consensus est brisé et contraint les initiants à maintenir leur initiative. Ce nouveau contre-projet évacue toute notion de responsabilité juridique, restreint le périmètre au seul travail des enfants et aux minerais et exige des entreprises une simple obligation d’auto-déclaration.

Ce contre-projet est donc inutile et dangereux. Inutile, car en cas de litige dans un pays fragile, l’élaboration du droit en cours dans l’UE et l’OCDE demandera à l’entreprise suisse de répondre devant un tribunal fiable. Dangereux, car la maîtrise de l’impact de leur chaîne de valeur est un avantage compétitif décisif pour nos entreprises et ce contre-projet donnerait un faux signal aux milieux économiques. Le talon d’Achille d’une entreprise est son maillon le plus faible. Le «Swiss made» se doit de démontrer un impact social et environnemental positif. Les consommateurs ne lui permettront pas la moindre compromission.

Il faut donc voter pour l’initiative, car la loi d’application qui suivra reprendra dans ses grandes lignes le premier contre-projet qui permettra à la Suisse de rester à la hauteur de sa réputation de qualité et d’intégrité.

Une initiative qui va beaucoup trop loin

Edouard Cuendet, directeur de la Fondation Genève Place Financière

Le 29 novembre prochain, les citoyennes et les citoyens suisses devront se prononcer sur l’initiative populaire «entreprises responsables» qui exige que les entreprises suisses respectent les droits humains et les standards environnementaux dans leurs activités à l’étranger.

La Fondation Genève place financière (FGPF) est très attachée au respect des droits de l’homme et à la protection de l’environnement, qui, au niveau des établissements, s’expriment notamment à travers les principes de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de la finance durable.

Toutefois, l’initiative va beaucoup trop loin. Contrairement à ce qu’affirment les initiants, le texte ne concerne pas que les multinationales mais bien toutes les entreprises basées en Suisse, et, notamment, les très nombreuses PME exportatrices qui font la force de notre tissu économique et qui traversent actuellement une crise sans précédent à cause du Covid-19.

À cela s’ajoute que l’initiative étend de manière disproportionnée la responsabilité des entreprises helvétiques qui seraient tenues de contrôler non seulement leurs filiales à l’étranger, mais potentiellement tous leurs clients et fournisseurs. Une telle exigence est tout simplement irréaliste.

De plus, le texte prévoit un renversement du fardeau de la preuve: la responsabilité de l’entreprise sera engagée si elle n’est pas en mesure de prouver sa diligence globale tout au long de la chaîne de valeur.

Enfin, les tribunaux suisses devront trancher ces litiges en application du droit suisse, même si les faits reprochés se sont déroulés à l’étranger, à l’autre bout du monde. La Justice suisse devrait ainsi enquêter et juger, aux frais du contribuable, les faits ou allégations en question, même si aucune plainte n’a été déposée dans le pays concerné, en passant par-dessus les institutions locales. Cette application extraterritoriale du droit suisse par des juridictions helvétiques entre en contradiction avec notre ordre juridique et exprime une forme d’arrogance incompatible avec nos valeurs de non-ingérence.

Aucun système juridique comparable à celui de la Suisse (UE, USA, pays de l’OCDE en général) n’envisage des dispositions aussi étendues en matière de responsabilité. Dans son message, le Conseil fédéral indique d’ailleurs que cette initiative contient des exigences uniques au monde.

Il faut aussi rappeler que le parlement fédéral a adopté un contre-projet indirect qui entrera immédiatement en vigueur si l’initiative est rejetée. Les citoyennes et les citoyens ne sont donc pas appelés à s’exprimer à ce sujet le 29 novembre.

Ce contre-projet est pragmatique et prévoit des obligations de transparence dans toutes les relations d’affaires et des devoirs de diligence spécifiques supplémentaires en lien avec le commerce de certains métaux, dont l’or. Mais il n’introduit ni renversement du fardeau de la preuve ni application automatique du droit suisse par des tribunaux helvétiques.

Pour toutes ces raisons, il convient de voter non à cette initiative excessive!