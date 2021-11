Lettre du jour – Question de gestion des liquidités Opinion Courrier des lecteurs

L’entrée des bureaux de l’Office Cantonal des Assurances Sociales (OCAS) de Genève. LUCIEN FORTUNATI

Founex, 6 novembre

J’ai travaillé à Genève durant plus de trente-cinq ans et suis maintenant domicilié en dehors de la République. De ce fait je me trouve parmi les bénéficiaires de rentes AVS versés par l’OCAS.

En lisant la lettre de l’OCAS qui fait scandale, je n’ai pas ressenti de choc assimilable à une attaque atomique. Je me suis sereinement questionné sur les implications que cela pouvait avoir pour moi. J’ai compris qu’il s’agissait d’une simple question de gestion de mes liquidités.

Je sais aussi que l’on ne va pas me tomber systématiquement dessus pour quelques jours de retard dans mes paiements, mais j’en conviens que pour les personnes qui sont dans le rouge avant ou à la fin du mois, ce n’est pas une bonne nouvelle.

Mais à suivre les émissions de Léman Bleu, je n’ai vu et entendu que des politiciens criant au scandale, se demandant qui commande qui dans le canton et tombant à bras raccourcis sur l’OCAS.

À la lecture des articles parus dans votre journal se dégage la forte impression que Genève est majoritairement peuplé d’individus réagissant de manière compulsive et que de nombreuses personnes en vue publiquement cherchent principalement à dénoncer des dysfonctionnements chez les autres et à donner des leçons.

Simultanément, les journalistes et les commentateurs jouissent de mettre de l’huile sur le feu. Je n’ai trouvé aucun commentaire sensé qui, avec un peu de recul et d’esprit analytique, aurait mis en évidence que le déplacement des dates est gérable pour la grande majorité de bénéficiaires AVS. D’évidence elle l’est dans tous les autres cantons de Suisse.

Veut-on absolument créer encore une fois une «Genferei»? Ou est-ce pour mettre en évidence que Genève est un concentré de pauvres et de démunis, un message qui arrange bien l’UDC?

Eric Rothacher

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.