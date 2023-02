Chronique des HUG – Qu’est-ce que la jaunisse du nourrisson ? Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Dre Laurence Lacroix-Ducardonnoy - Médecin adjointe agrégée, Service d’accueil et urgences pédiatriques

Le plus souvent, la jaunisse disparaît spontanément après une dizaine de jours. KEYSTONE

Quelques jours après sa naissance, votre nouveau-né peut présenter une coloration jaunâtre de la peau et des yeux (sclère). Il s’agit très probablement d’une jaunisse, également appelée « ictère du nouveau-né ». Elle apparaît chez 60% des nourrissons, habituellement entre le 2e et le 6e jour après la naissance. Le plus souvent, elle disparaît spontanément après une dizaine de jours.

La jaunisse du nourrisson est due à l’accumulation de bilirubine, un pigment jaune à l’origine de la coloration des urines et des selles, dans le corps de votre enfant. Elle est causée par un retard d’élimination de cette substance par le foie encore immature. Elle est plus fréquente chez les bébés nés prématurément (avant 37 semaines de grossesse), car leur foie est moins développé. Dans de rares cas, la jaunisse peut être due à une incompatibilité entre le sang de la maman et celui du nouveau-né ou à une infection.

La jaunisse est généralement bénigne et transitoire, mais le taux de bilirubine doit être surveillé. Votre sage-femme ou votre pédiatre procédera à un dosage de cette substance dans le sang de votre enfant. Si le taux de bilirubine est peu élevé, votre bébé présente la forme la plus légère de jaunisse du nourrisson qui disparaît d’elle-même. Dans le cas d’une jaunisse plus prononcée, il aura besoin d’une photothérapie, un traitement par une lumière fluorescente bleue sur la peau.

Vous pouvez favoriser le retour à une coloration normale de la peau de votre bébé en multipliant les tétées, afin de garantir un bon apport de lait. Le colostrum notamment, que l’on appelle aussi premier lait, stimule les intestins. La bilirubine est ainsi plus rapidement éliminée. L’exposition à la lumière naturelle aidant également à son élimination, une promenade à la lumière du jour fera le plus grand bien à votre bébé.

En cas de question, n’hésitez surtout pas à vous adresser à votre sage-femme ou à votre pédiatre qui pourront vous rassurer et vous orienter si nécessaire.

