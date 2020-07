Abattage d’arbres – Querelle entre une riveraine et des promoteurs à Cressy La construction d’un bâtiment à Cressy prévoit l’abattage d’arbres forestiers. Une riveraine s’y oppose. Isabel Ares Oliveira

Abattage des arbres de la forêt de Belle-Idée, à Chêne-bourg, en 2018. Pierre Albouy

Aude Bourdier habite le quartier de Cressy. Depuis deux ans, elle conteste un projet de construction à côté de chez elle. Et pour cause, ce dernier prévoit de raser la forêt située entre sa parcelle et celle des promoteurs afin d’y construire un immeuble avec parking souterrain. L’année passée, l’habitante a déposé un recours contre cette décision. Celui-ci a été rejeté par le Tribunal administratif de première instance en juin dernier.