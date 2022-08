Équipe de suisse de volleyball – Quentin Zeller fait contre mauvaise fortune bon cœur Malgré une préparation contrariée, l’ailier et ses coéquipiers espèrent cette fois se qualifier pour l’Euro. Premier match qualificatif ce mercredi à Sarajevo. Pascal Bornand

Quentin Zeller espère autant sourire en match qu’à l’entraînement. SWISS VOLLEY/DAMIEN SENGSTAG

Ce n’est pas dans les meilleures dispositions que l’équipe nationale de volleyball attaque ce mercredi à Sarajevo sa campagne de qualification en vue de l’Euro 2022. Pour préparer leur premier match contre la Bosnie-Herzégovine, Mario Motta et ses internationaux ont subi une grosse tuile et de fastidieuses tribulations. Il y a d’abord eu la grave blessure (cheville luxée) et le forfait du capitaine Jovan Djokic. Puis, ces derniers jours, l’annulation de quatre rencontres amicales et un long périple en car.