Beach-volley – Quentin Métral, du sable de Vienne à la finale de Genève Battu par une paire allemande, le Genevois, associé au Bâlois Dillier, a fait vibrer le public et sa famille lors de l’étape romande du Coop Beachtour. Pascal Bornand

Quentin Métral s’attaque avec succès au bloc de Philipp Bergmann. Avec son complice Leo Dillier, il a poussé la paire allemande au tie-break. PIERRE ALBOUY

Le beach-volley suisse est à la page et il brille sur les podiums, surtout lorsque ses équipes féminines montent au firmament. À Genève, on a fêté à distance le sacre européen de Nina Betschart et Tania Hüberli. C’était à Vienne, sur le sable doré de la Heuplatz, un des plus fameux spots du circuit international. Quentin Métral (26 ans) y était jeudi. Et ce dimanche il disputait la finale genevoise du Coop Beachtour sur la rotonde du Mont-Blanc. Un étonnant grand écart émotionnel qui l’a mis en joie et sur les rotules.

Bien sûr, le Genevois aurait préféré faire durer le plaisir à Vienne où il a joué les dépanneurs de service en remplaçant au pied levé Mirco Gerson. Il a aussi joué de malchance lorsque son partenaire, Adrian Heidrich, a dû capituler, fauché par des crampes. Ses premiers championnats d’Europe se sont arrêtés là, après deux défaites honorables. Le lendemain matin, il atterrissait à Cointrin, enfilait son short et plongeait sur les quais. «C’était tout de même une chouette expérience», confie-t-il.