Une pratique vertueuse – Quels sont les bienfaits de la natation? Toujours plus courues, les piscines regorgent de nageurs assidus. Voici cinq raisons de rejoindre cette cohorte de convaincus. Florian Müller

La natation, outre ses bienfaits pour la musculature, a également des vertus méditatives. SHUTTERSTOCK

Trouver une ligne d’eau libre dans une piscine aux heures de pointe n’a rien d’évident. Et pour cause, les vertus de la nage pour le corps et la tête sont largement reconnues. «Aujourd’hui, la natation a atteint un tel niveau de popularité qu’il n’y a plus besoin de convaincre les gens des bienfaits de ce sport», se réjouit Dano Halsall, ancien détenteur du record mondial du 50 mètres nage libre, vice-champion du monde et champion du monde de la discipline en 1986 et 1990.