En vogue à la montagne – Quels sont les avantages du splitboard?

Le splitboard se sépare en deux au centre de la planche pour former une paire de skis de randonnée.

Vous rêvez de dévaler les pentes immaculées de poudreuse sur votre snowboard mais n’avez pas envie de trimballer votre planche sur le dos? Alors le splitboard est fait pour vous.

En plein essor, cet ingénieux compromis entre ski de randonnée et planche de surf permet d’allier les joies de la randonnée en peau de phoque à la sensation de glisse sans pareil du snowboard. «Longtemps, les amateurs de surf freeride étaient contraints de gravir la montagne avec des raquettes aux pieds et de porter leur planche sur le dos, se souvient Claude Ticon, patron du magasin spécialisé Manly Shop à Morges. Quand le splitboard est arrivé, c’était la révolution, car on pouvait enfin suivre les traces des skieurs à la montée.»