Déroute des cryptomonnaies – Quels sont les arguments des détracteurs les plus célèbres du bitcoin? Warren Buffett, Christine Lagarde, Paul Krugman ou encore Bill Gates font partie des opposants les plus connus aux monnaies digitales. Olivier Wurlod

Depuis toujours, le milliardaire Bill Gates juge que les cryptomonnaies n’apportent rien à la société. KEYSTONE

Les propriétaires de monnaies numériques doivent avoir quelques sueurs froides ces jours. Le bitcoin et ses petites sœurs vivent une période compliquée. Depuis le début de l’année, la valeur de ces actifs financiers ne cesse de dégringoler. Prenez le bitcoin, il parvient tant bien que mal à se maintenir au-dessus du seuil symbolique des 20’000 dollars. Quant à l’ether, il est provisoirement passé en dessous des 1000 dollars avant de remonter légèrement. On est donc bien loin des prix record touchés en fin d’année dernière (environ 67’000 dollars pour le bitcoin et 4900 dollars pour l’ether).