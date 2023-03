DR

Genève, 5 mars

Une information aux habitants des quartiers autour du parc Bertrand serait nécessaire avant les travaux récemment budgetés. Voici pourquoi. Décider, c’est facile. Bien décider demande réflexion, finaliser un projet harmonieux, c’est mieux. Le parc Bertrand est pour Champel comme le Bourg-de-Four de la Vieille-Ville. On ne touche à rien, ou gare, gare. Autour du parc Bertrand, nous avons quatre grandes artères, Florissant, Aubert, Tranchées et avenue de Champel, cette dernière menant au Bout-du-Monde. Toutes ces explications pour dire combien il est important de conserver un parc comme parc avec des surfaces en gazon, des surfaces fleuries accessibles aux jeunes, aux moins jeunes, aux personnes âgées très nombreuses dans le quartier et, pour terminer, aux handicapés.

Champel jusqu’ici a toujours préservé son développement harmonieux, dont le premier but à atteindre est la bonne entente entre communautés et la vie des uns et des autres. Deux synagogues, deux temples, une église catholique et même un peu plus loin une église russe. […] Le parc doit améliorer l’accès aux handicapés, ce point est absolument nécessaire. La place de jeux devrait être améliorée, mais il faut rappeler que le Proxisport était au début prévu en principe pour les adultes.

Des questions sur ces travaux, il y en a beaucoup. Comment les chemins du parc vont-ils être refaits, quelle largeur, quels seront les revêtements, faudra-t-il nommer les allées pour savoir où on est dans le parc compte tenu de la grande fréquentation soudaine? Le soir, l’éclairage prévu est-il conforme? Une piste finlandaise, c’est quoi? Et pour qui? Quelle largeur, quelle emprise dans le parc? Que va-t-on changer dans les biotopes du Nant ou autres végétations dans le jardin Blanc? Comment planter les nouveaux gros arbres climatiques et à quelle distance du chemin? Comment traiter les racines des arbres pour les protéger? Pour tous les changements ci-dessus, une information publique serait nécessaire dans le quartier, surtout pour les modifications du jardin Blanc, espace que l’on prévoit avec clôture, alors qu’il y a des espaces vers le Chalet qui pourraient faire l’affaire. Clôturer un espace dans le parc, même pour un potager, change l’esprit du parc. Pour ne pas noyer le poisson dans l’eau avant de casser, merci de nous informer.

Jean Zahno, candidat UDC au Grand Conseil

