Comparaison historique – Quels pays ont le plus contribué au changement climatique? De nouveaux calculs montrent dans quelle mesure la Suisse et d’autres pays contribuent au réchauffement climatique depuis l’industrialisation. Patrick Meier Yannick Wiget Sebastian Broschinski

Vagues de chaleur et sécheresses extrêmes, augmentation des fortes précipitations et des inondations, destruction irréversible des écosystèmes: selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), un réchauffement de la Terre de plus de 1,5 degré Celsius aurait des conséquences catastrophiques. Et le GIEC estime que ce seuil sera déjà dépassé dans une dizaine d’années si rien ne change. En moyenne mondiale, la Terre s’est déjà réchauffée d’un peu plus de 1,1 degré par rapport à l’ère préindustrielle.