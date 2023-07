Lectures estivales – Quels livres dévorerez-vous cet été? Une dizaine de libraires Payot partagent leurs coups de cœur. Sophie Davaris

«Lire c’est voyager; voyager c’est lire», disait Victor Hugo. Le tout est de voyager en bonne compagnie. Découvrir ou redécouvrir un classique, s’évader dans un roman de science-fiction, réfléchir au monde qui nous entoure grâce à un essai. Oui, mais comment choisir? L’abondance de l’offre rend la sélection difficile. La «Tribune de Genève» a sollicité des libraires de Payot, toutes catégories confondues. Carte blanche leur a été laissée pour présenter quelques-uns de leurs coups de cœur, récents ou anciens, livres méconnus, oubliés ou éternels.

Littérature

Le choix de Corinne Drandic

«Oblomov»

Rêveurs et distraits, ce livre est pour vous! Après une enfance aisée à la campagne, Oblomov, le protagoniste de ce roman russe de la seconde moitié du XIXe siècle, s’installe à Saint-Pétersbourg où il vit des revenus de ses propriétés. Du matin au soir, il reste allongé sur son sofa, entouré de personnages douteux. Dans ce tourbillon d’urbanités, il ne trouve pas de buts. L’amour arrive toutefois, incarné par la belle Olga. Le laissera-t-il passer? La figure complexe du héros nous habite bien après la fin du roman. «Oblomov», Ivan Gontcharov, trad. Arthur Adamov, Éd. Gallimard, 2007, 568 p., 16 fr. 20.

«Pereira prétend»

Pereira, journaliste portugais doué mais fatigué par la vie, mène une existence monotone, rythmée par ses chroniques, les limonades sirotées dans les cafés lisboètes et les soirées solitaires. Malgré la dictature de Salazar, Pereira ne s’occupe que de littérature, de pensées et de littérature. La politique entre dans son quotidien lorsqu’il propose au jeune Monteiro Rossi de rédiger des nécrologies de personnages connus. Lorsque Rossi critique l’adhésion au fascisme de Gabriele D’Annunzio, Pereira s’inquiète pour ce jeune qu’il considère comme son fils. On est happé par la lenteur, la répétition méticuleuse, le trouble obsessionnel de Pereira. Un texte d’une finesse stylistique rare et poignant sur le fond. «Pereira prétend», Antonio Tabucchi, trad. Bernard Comment, Éd. Gallimard, 2010, 213 p., 13 fr. 50.

«Ada ou l’Ardeur»

Entrer dans ce texte, c’est s’immerger dans un univers parallèle, élégant et pervers. Sous les apparences d’un roman traditionnel, avec sa narration parfois ampoulée de la vie des membres d’une famille aisée, émergent de subtils jeux de forme, de langage et de temporalités. Une abondance de références, de citations et d’inventions langagières qui sont devenues les marqueurs de l’œuvre de Nabokov. Une expérience de lecture dense et mystérieuse, parfaite pour une soirée d’été oscillant entre orage et lune pleine. «Ada ou l’Ardeur», Vladimir Nabokov, trad. Gilles Chahine, Éd. Gallimard, 1994, 756 p., 22 fr. 10.

«Le Bourg de Stéphantchikovo et sa population»

Dans un village russe du XIXe siècle, sur le domaine du colonel Rostanev, vit une cour de personnages étranges – vieilles dames de compagnie, riches célibataires, arnaqueurs, serviteurs rusés ou naïfs – dirigée par le despotique Foma Fomìtch, un homme insignifiant, érudit autoproclamé et bavard impénitent. Le village de Stépantchikovo se découvre avec ses injustices, ses extravagances, ses folies, ses bêtises, ses insécurités et ses absurdités. Écrit en vue d’une représentation, le roman tire sa force de la théâtralité du texte. Loufoque et désopilant. «Le Bourg de Stéphantchikovo et sa population», Fédor Dostoïevski, trad. André Markowicz, Éd. Actes Sud, 2001, 379 p., 15 fr. 70.

Le choix de François Duvaut

«Thaumas ou les foules»

Ce roman raconte l’errance d’un jeune homme, Thaumas, qui vit dans une sorte de squat zurichois dans les années 1980. Le lecteur est plongé dans la vie et le mal-être de ce garçon, qui a commencé des études à l’université mais ne sait pas trop où il en est. Il se lie d’amitié avec Sacha, dont le suicide l’ébranle. L’écriture, à la fois sentencieuse et cinématographique, nous installe habilement dans le malaise vécu par le héros. Un livre fascinant et déroutant. Thaumas ou les foules», Tristan Schenker, Éd. Torticolis et frères, 2023, 199 p., 15 fr.

«Le Flagellant de Séville»

On a dit de Paul Morand, collaborationniste et antisémite, qu’il était «un sale type, mais un grand écrivain». À la fin de sa vie, il vit proscrit dans un appartement du château de l’Aile, à Vevey. Sa passion pour Madrid le conduit à écrire «le» modèle du roman historique, sur fond d’occupation de l’Espagne par les troupes napoléoniennes. Son héros, Don Luis, a lu les Encyclopédistes; il voit dans l’arrivée des Français une chance inespérée de sortir du Moyen Âge. Il va collaborer et se tromper complètement, allant jusqu’à dénoncer sa famille. Ce qui le conduit à expier, en rejoignant la confrérie des Flagellants. En superbe styliste, Morand signe un livre merveilleux, dont Visconti aurait pu faire un film. Ce texte, longtemps indisponible, est maintenant réédité. «Le Flagellant de Séville», Paul Morand, Éd. Gallimard, 2012, 411 p., 21 fr. 30.

Le choix de Typhaine Marc

«Une tristesse infinie»

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on suit Nicolas, un jeune psychiatre français qui pose ses valises dans un institut suisse développant la thérapie par la parole, à une époque où l’on soigne encore par électrochocs. Il s’installe dans ce village de montagne, que l’on devine être en Valais. Son épouse souffre de cet isolement et se rend souvent à Lausanne pour retrouver la foule de la ville. Lui va vivre mille histoires au travers de ses patients, et l’on va découvrir peu à peu qui il est, et quel passé il a laissé derrière lui à Vichy. Un texte saisissant et troublant sur le basculement que l’on peut vivre dans une existence. «Une tristesse infinie», Antônio Xerxenesky, trad. Mélanie Fusaro, Éd. Asphalte, 2023, 265 p., 37 fr. 40.

«Atlantique Nord»

Ce premier roman de Romane Bladou, artiste plasticienne française expatriée au Québec, nous entraîne dans l’Atlantique Nord, où l’on suit cinq personnages comme si l’on suivait une caméra. Une jeune femme de Terre-Neuve qui se baigne en toute saison; un petit garçon dont le père est marin pêcheur en Écosse; un chercheur en biologie venu se perdre et se retrouver en Islande; un adolescent et sa sœur en Bretagne… En entrant dans leurs vies, le lecteur se rend compte que tous sont liés par la lumière de l’océan. Un ouvrage plein de finesse dans l’art de raconter le détail de nos vies. «Atlantique Nord», Romane Bladou, Éd. La Peuplade, 2023, 255 p., 31 fr.

Poésie

«Le livre pour toi. Cantique d’été»

Marguerite Burnat-Provins, Franco-Suisse, a vécu dans les années 1920. Aujourd’hui, elle est comparée à Colette ou à Annie Ernaux qui ose parler de son expérience de «femme gelée», bloquée par une société patriarcale. Ce recueil de poèmes est dédié à son amant, tandis qu’elle vit exilée à Vevey, dans une société bourgeoise où elle se sent corsetée et surveillée par les hommes de son entourage. Pour sortir de la geôle familiale, cette femme libre et sauvage donne des cours de dessin, écrit, compose, sculpte et prend un amant. Un recueil magistral sur la passion, la sensualité, le corps, avec des émotions toujours reliées à la nature. «Le livre pour toi. Cantique d’été», Marguerite Burnat-Provins, Éd. InFolio, 2020, 236 p., 16 francs.

BD, science-fiction

Le choix de Guillaume Colié

«Frontier»

Ce roman graphique offre un récit complet de science-fiction. C’est aussi un récit dystopique et un récit d’initiation. L’action se situe dans un futur où l’humanité a épuisé ses ressources. Le système s’est effondré; les gens sont dans la survie. Ils fuient des lieux devenus désertiques pour rejoindre une espèce de réserve où ils tentent de recréer une civilisation. Le tout est moins désespéré et anxiogène que ce que l’on pourrait croire: c’est presque bienveillant, même si les personnages portent de lourdes valises. Le dessin est étonnant: mignon, avec un côté «chibi» à la japonaise, sans être enfantin. Un roman noir, très urbain, au graphisme qui détonne par rapport au fond. Des personnages féminins très attachants, sans cliché, crédibles. C’est très fort. «Frontier», Guillaume Singelin, Éd. Rue de Sèvres, 2023, 202 p., 31 fr. 80.

«Eversion»

Un roman à tiroirs, qui commence comme un roman d’aventures de la fin du XVIIIe siècle, à bord d’un navire d’exploration dont l’équipage doit rejoindre un endroit précis, cachant des trésors. À chaque chapitre, on fait un saut dans le temps. Les personnages restent les mêmes, l’histoire suit son cours, mais l’équipement devient de plus en plus moderne. On passe ainsi d’une goélette à un sous-marin futuriste… C’est bluffant et très bien écrit. L’auteur, astrophysicien, arrive à nous émerveiller et nous emporter. «Eversion», Alastair Reynolds, trad. Pierre-Paul Durastanti, Éd. Le Belial, 2023, 304 p., 36 fr. 60.

Jeunesse

Le choix d’Élodie Jullin

«Si je dois te trahir»

Nous sommes en Roumanie, en 1989, avant la chute de Ceausescu. Cristian est un lycéen passionné de cinéma américain, qui rêve de devenir écrivain. Un rêve dangereux dans un pays communiste. Le jour où il est convoqué par la Securitate, il doit choisir entre perdre ceux qu’il aime ou travailler pour la police secrète. Devenu informateur, il prend des risques pour tenter de changer le régime de l’intérieur. À qui peut-on faire confiance? Un texte dur et très beau. «Si je dois te trahir» par Ruta Sepetys, Éd. Gallimard Jeunesse, 2023, 375 p., 27 fr. 90.

«Il était une forme»

Le roi et la reine du royaume des formes ont plusieurs enfants, mais rien ne va: ils ont des formes rondes, or, les souverains veulent un successeur avec des lignes et des angles droits. Miracle: une fille isocèle voit le jour! Sauf qu’elle s’éprend d’une forme tout à fait incongrue. Une lecture réjouissante et poétique, mais aussi un joli conte sur les clichés. Un très bel album, dès 6 ans. «Il était une forme» par Gazhole et Crushiform, Éd. Maison Georges, 2021, 56 p., 33 fr. 90.

«L’amour, c’est quoi?»

Un petit garçon demande à sa grand-mère de lui expliquer ce qu’est l’amour. Au lieu de répondre, elle l’encourage à voyager. En route, le garçon va rencontrer une série de personnages – un soldat, un poète, une fermière – qu’il interroge: chacun y va de sa définition. Toutes les formes d’amour sont évoquées. Un album magnifique, à lire dès 3 ans et à tout âge! «L’amour, c’est quoi?» Mac Barnett, ill. Carson Ellis, trad. Aimée Lombard, Éd. Hélium, 2022, 40 p., 27 fr. 60.

Le choix de Céline Nicollet

«Hector»

Hector le hamster mange, dort et court dans sa cage. Il vit une belle vie jusqu’à ce qu’il s’assomme avec une noix en essayant de l’ouvrir. Dans son sommeil, ses ancêtres lui disent de se bouger et de se débrouiller seul. Il s’échappe de sa cage, se retrouve dans un rond-point d’une zone industrielle, rencontre d’autres animaux. Mais sa cage lui manque. Plein d’humour, avec des chapitres courts et une abondance de dialogues. 8-9 ans. «Hector», Fred Dupouy, ill. Lucie Maillot, Éd. Talents Hauts, 2023, 113 p., 18 fr. 60.

«Le souffle du puma»

Une jolie épopée, tirée de faits réels. On suit deux histoires simultanément. Astrid, médecin légiste passionnée d’histoire, est appelée pour faire parler des momies retrouvées intactes en Amérique du Sud. Elle accepte le défi. Parallèlement, Puma, jeune femme d’une grande beauté, doit être sacrifiée pour venir à bout d’une épidémie. Une belle surprise. 13-15 ans. «Le souffle du puma», Laurine Roux, Éd. L’École des loisirs, 2023, 208 p., 21 fr. 80.

Culture

Le choix de Pierre-Yves Amade

«Un été de culture G pour toute la vie»

Voici un projet subtil et élégamment illustré à glisser dans sa valise pour devenir incollable sur l’histoire de l’aventure humaine. Le propos est digeste, le savoir colossal. «Le meilleur pour les turbulences de l’esprit, c’est apprendre. C’est la seule chose qui n’échoue jamais», aimait à penser Marguerite Yourcenar. Nous ne pouvons que lui donner raison en ces temps troublés. «Un été de culture G pour toute la vie» par Florence Braunstein, Jean-François Pépin, Éd. Les Belles Lettres, 2023, 416 pages, 40 francs.

Histoire

Le choix de Carinne Ardouin

«L’infini dans un roseau»

Un grand livre entre essai, récit et roman, fascinant et accessible. Cette promenade dans le temps nous fait voyager de la Bibliothèque d’Alexandrie au palais de Cléopâtre, de Pompéi aux collections d’Oxford. On croise Tacite, Ovide et Martial. On apprend mille et une anecdotes sur l’histoire du livre, l’impact que l’écrit a eu sur l’oral et les limites de la mémoire. Irene Vallejo crée un lien subtil et captivant entre le lecteur d’hier et celui d’aujourd’hui, entre la tablette d’argile et la tablette numérique, le parchemin et le livre. «L’infini dans un roseau», Irene Vallejo, trad. Anne Plantagenet, Éd. LGF/Le Livre de Poche, 2023, 16 fr. 90.

Le choix de Pierre-Yves Amade

«La Horde. Comment les Mongols ont changé le monde»

Jochi, fils aîné de Gengis Khan, enfant choyé puis déchu, est parvenu, au cours du XIIIe siècle, à forger un vaste empire, la Horde d’Or. À la croisée des sphères d’influence perse, slave et turque, cet empire nomade qui perdura pendant près de trois siècles est resté invisible du champ de la recherche historiographique. Ce livre bat en brèche les présupposés sur ces conquérants venus des steppes d’Asie centrale. Leur capacité à intégrer du personnel aux origines, modes de vie et confessions fort diverses a permis une période de relative stabilité, qui a vu l’essor d’un commerce reliant Chine, Moyen-Orient et Europe et portant en germe la mondialisation. Splendide! «La Horde. Comment les Mongols ont changé le monde», Marie Favereau, Éd. Perrin, 2023, 320 p., 38 fr. 90.

Le choix de Corinne Drandic

«Berlin année zéro. La première bataille de la guerre froide»

Loin des clivages opposant histoire savante et histoire populaire, le récit de Milton construit une narration. Le récit des premières années de guerre froide à Berlin s’appuie sur les carnets et journaux des commandants des quatre secteurs, conférant une touche sensible à cet essai. Avec le ton parfois taquin qui caractérise si bien le Britannique. «Berlin année zéro. La première bataille de la guerre froide», Giles Milton, trad. Florence Hertz, Éd. Libretto, 2023, 554 p., 20 francs.

Écologie

Le choix de Nora den Hartog

«Tout comprendre (ou presque) sur le climat»

Comment contrer les climato-sceptiques et lutter contre la désinformation? Les auteurs décryptent les idées reçues, clarifient la démarche scientifique et rappellent l’état des connaissances sur le climat et ses enjeux. Un habile jeu de questions-réponses divertissant, mais surtout instructif. «Tout comprendre (ou presque) sur le climat», Jean-François Doussin (dir. de publication), Éd. CNRS, 2022, 135 p., 30 fr. 60.

Sciences politiques

Le choix de Corinne Drandic

«John Stuart Mill, libéral utopique. Actualité d’une pensée visionnaire»

Accoler les termes «libéral» et «utopique» n’est pas un effet de style, et la connotation quelque peu grandiloquente du sous-titre reflète bien la composition parfaite d’un texte qui interpelle, réveille et éclaire. «John Stuart Mill, libéral utopique. Actualité d’une pensée visionnaire», Camille Dejardin, Éd. Gallimard, 2022, 400 p., 36 fr. 70.

«Négocier avec le diable. La médiation dans les conflits armés»

Faut-il négocier avec le diable? C’est en affirmant la nécessité d’entrer dans les zones grises de la négociation que Pierre Hazan surprend: «Il faut risquer le compromis sans compromission.» La lecture de cet essai est déchirante et éclairante. Un texte puissant qui peut être relu plusieurs fois dans une vie. «Négocier avec le diable. La médiation dans les conflits armés», Pierre Hazan, Éd. Textuel, 2022, 157 p., 27 fr. 60.







