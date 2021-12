La question verte – Quels gestes quotidiens pour le climat?

Existe-t-il des gestes simples, praticables au quotidien, qui ont un impact important pour diminuer son bilan carbone? En voici cinq, choisis avec Mathias Plüss, auteur en Suisse alémanique de plusieurs ouvrages à succès sur les façons de contribuer à la protection du climat. L’un d’eux a été traduit en français.

Commençons par quelque chose de si simple et si évident que cela devrait être obligatoire: l’installation d’une douchette économique. En Suisse, 13% des dépenses des ménages sont effectuées pour chauffer l’eau. Avec une telle douchette, on ne fait pas qu’utiliser deux fois moins d’eau, on économise aussi la moitié seulement de l’énergie pour la chauffer. Si l’on a un système à mazout, par exemple, on ne consommera que 1,5 décilitre de combustible pour une douche de cinq minutes, contre 3 décilitres sans douchette économique. «Depuis que j’ai monté ce système, qui est très simple et bon marché, je n’ai absolument pas l’impression que mes douches sont moins agréables», dit Mathias Plüss. Et de souligner que la tendance à se doucher deux fois par jour est aussi à proscrire, tant du point de vue dermatologique qu’écologique.