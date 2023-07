Sorties cinéma – Quels films faut-il aller voir cette semaine? Les fans de «Barbie» contre ceux d’«Oppenheimer». Ce n’est pas comme si nous avions l’embarras du choix, cette semaine. Pascal Gavillet

«Barbie»

Margot Robbie et Ryan Gosling. © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc

Du rose jusqu’à l’indigestion et des impressions mitigées face à ce qui se présente comme l’un des phénomènes de l’été. En termes de marketing plus que de cinéma? Les craintes se confirment. Le kitsch assumé de «Barbie», quatrième long métrage de l’actrice Greta Gerwig, le graphisme tape-à-l’œil d’un avatar de cette culture pop qu’on aime brandir comme prétexte à tout et n’importe quoi, et l’aspect autoréflexif du scénario, qui se paie le luxe de montrer une Barbie en train de se remettre en question, forment l’essentiel d’un métrage qui cherche constamment à se démarquer de ces produits qu’il aimerait, au fond, dénoncer. Sauf que la dérision, ce n’est pas de la critique.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Oppenheimer»

Cillian Murphy et Matt Damon. © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Le progrès, c’est la destruction. La seconde est la conséquence du premier et celui-ci un passage obligé pour y aboutir. Telle pourrait être l’une des conclusions philosophiques de la vision des trois heures d’«Oppenheimer», le nouveau Christopher Nolan, que ce dernier annonce depuis des semaines comme une expérience ultime dont personne ne devrait sortir indemne. Peu réputé pour sa modestie, le cinéaste, qui aimerait sans doute succéder à Kubrick, Malick, voire Oliver Stone, a au moins le mérite de ses ambitions. Et place la barre plutôt haut à chacun de ses différents projets. Tout en accordant une grande place à la science et à l’histoire dans ses films. Avec «Oppenheimer», blockbuster d’auteur unique, il peut viser une fusion entre les deux.

Il lui permet en tout cas de boucler une boucle (un raisonnement analogue prévalait dans «Interstellar») tout en menant ses propres expériences, plus auditives que visuelles, dans un film qui flirte mine de rien avec l’un des sujets les plus tabous du monde, l’arme nucléaire. Tabou parce que non représentable, et l’un des défis d’«Oppenheimer» consiste aussi à s’interroger sur cette représentation, et parce qu’il figure, au fond, le mal absolu tout en constituant la pire menace possible dans le monde de 2023. Mieux vaut que tout cela reste sur les écrans et nulle part ailleurs!

