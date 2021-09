Sorties cinéma – Quels films aller voir en salles cette semaine? Un cuisinier gourmand dans «Délicieux», des philosophes dans «Malmkrok», un enquêteur dans «Boîte noire», une diva soul dans «Respect»… Quelques conseils d’orientation professionnelle! Cécile Lecoultre

«Délicieux», la truffe, c’est bon pour les cochons

Gregory Gadebois, épatant en cuisinier frustré face à la cour française en 1789. PRAESENS / DR

Alors que la gastronomie sociologique a pu remplir les estomacs des cinéphiles, du «Festin de Babette» à «La grande bouffe», Éric Besnard se contente d’un «Délicieux» petit film. Pas de manifeste de lutte des classes alors que la royale bêtise mériterait ici de couper des têtes, pas de démonstration païenne de la cuisine pour les culs-serrés.

Le héros, Pierre Manceron (magnifique Gregory Gadebois), cuve en silence de gargantuesques regrets, veuf perdu, chef éconduit, homme blessé. Si le réalisateur peine à suggérer toutes ces nuances, il en laisse percer ici et là, au détour d’une nuque de femme, d’un sec coup de couteau. S’abandonnant à la joliesse de son tableau bucolique, «Délicieux» se délite alors dans l’indulgence. Mais un peu de pâte de fruits dans un monde de brutes, c’est toujours bon à prendre.

Note:** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Délicieux» Afficher plus Réalisateur: Eric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré

Chronique (Fr., 110’)

«Boîte noire», prêtez-lui l’oreille

Pierre Niney dans «Boîte noire», en technicien qui se rêvait pilote d’avion et reste à terre. DR

Un technicien au Bureau des Enquêtes et Analyses enquête sur le crash du vol Dubaï-Paris. Erreur de pilotage, défaillance technique, acte terroriste? Des enjeux économiques monstrueux, des industriels qui ne le sont pas moins… Un thriller original qui plonge dans la paranoïa en mettant l’emphase sur l’analyse des ondes.

Contre toute attente, la mise en scène de cet univers sonore, a priori peu photogénique, donne une tonalité fascinante à l’intrigue. Le comédien Pierre Niney, familier du cinéaste, évolue dans cette bulle inattendue avec une séduction inattendue. Rien que pour lui, on rentre dans la bande.

«Boîte noire» Afficher plus Réalisateur: Yann Gozlan

Avec Pierre Niney, Lou de Laâge

Thriller (Fr., 129’)

«Les méchants»… bête et pas méchant, le comble!

Un ton potache qui ne fait pas tout… DR

L’animateur de Canal + Mouloud Achour rameute les guest stars, Luvidine Sagnier, Mathieu Kassovitz, Samy Naceri, Pierre Palmade, Oxmo Puccino… Las, sa satire de l’audiovisuel à travers une journaliste fan de «fake news» qui pourrit l’existence de petites frappes, est plombée par des gags vulgaires et prévisibles. Bête et pas méchant.

«Les méchants» Afficher plus Réalisateurs: Mouloud Achour et Dominique Baumard

Avec Roman Frayssinet, Djimo

Comédie (Fr., 81’)

«Malmkrog», film fleuve à contre-courant

«Malmkrok», une mise en scène sublime pour un huis clos qui relève du tour de force… DR

Décantant «Trois Entretiens sur la guerre, la morale et la religion» (1899), du philosophe et théologien russe Vladimir Soloviev, le metteur en scène et dramaturge roumain Cristi Puiu brasse dans un film fleuve le Bien et le Mal, l’Europe, Darwin, Dostoïevski, l’Antéchrist, le progrès entre autres objets rhétoriques. Une curiosité de plus de 3 heures irriguée par cinq personnages dans une villa aristocratique de Transylvanie, où le riche mondain Nikolai invite ses amis à débattre. Nouveau tour de force d’un cinéaste atypique, la vertigineuse entreprise magnétise à condition d’en accepter les règles, sublimée par une suite de cadrages qui en font un réel morceau de cinéma. Une expérience totale.

«Malmkrog» Afficher plus Réalisateur: Cristi Puiu

Avec Agathe Bosch, Frédéric Schulz-Richard

Huis clos (Rou., 201’)

«Respect» ou Aretha Franklin plus vraie que nature

Jennifer Hudson, impeccable en Aretha Franklin dans «Respect». DR

Déjà excellente dans «Dreamgirls», Jennifer Hudson se moule dans les fourreaux d’Aretha Franklin (1948-2018) évoquée ici de 1950 à 1970, de ses débuts de petite choriste dans les églises à chanter du gospel jusqu’à son triomphe planétaire, selon une chronologie fidèle et sans surprise. La comédienne y donne de la voix, même si la bande originale est composée pour l’essentiel des titres originaux de la diva. Fait rare, la reine de la soul avait choisi l’actrice pour l’interpréter avant de quitter ce monde. Cette production soignée et sobre arrive après le documentaire «Amazing Grace». Arrivera-t-elle à la cheville de la performance de l’artiste originale dans «The Blues Brothers»? A vérifier.

«Respect» Afficher plus Réalisatrice: Liesl Tommy

Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker

Biopic (USA, 145’)

«Supernova», amours et funérailles

Colin Firth et Stanley Tucci, couple en détresse dans «Supernova». DR

Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. Quand Tusker tombe gravement malade, que le temps commence à compter, ils décident de partir en camping-car vers les lieux de leur jeunesse. Dans ces adieux déchirant se mêlent aussi de l’humour, dernière politesse face à l’adversité. Un mélo des plus prévisibles que Stanley Tucci et Colin Firth réussissent à doper avec une complicité tonique. Larmes fatales…

«Supernova» Afficher plus Réalisateur: Harry Macqueen

Avec Colin Firth, Stanley Tucci

Mélo (G.-B., 94’)

