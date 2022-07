Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Au creux de l’été, trois petites sorties se bousculent au portillon des salles. Les voici. Pascal Gavillet

«Mi iubita mon amour» AGORA FILMS

Révélée par le «Portrait de la jeune fille en feu», Noémie Merlant surprend in fine tout le monde en passant derrière la caméra. Originellement sélectionné au Festival de Cannes 2021, ce premier long métrage s’inspire plus ou moins de la vie de l’actrice. D’ailleurs, lors d’une séquence de confidences au premier tiers du film, elle avoue être comédienne et parfois fatiguée de jouer. On aurait aimé qu’elle tire davantage parti de cette dimension, mais on se contentera de ça. La voici donc au centre de son récit, dans le personnage de Jeanne, partie en virée en Roumanie avec des copines pour enterrer sa vie de jeune fille avant de se marier avec un homme qu’on verra à peine.