Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? «Vers un avenir radieux», «Indiana Jones», «Disco Boy», «Les vengeances de maître Poutifard», il y en a pour tous les goûts. Namya Bourban Pascal Gavillet Boris Senff

«Vers un avenir radieux», le retour en force de Moretti

Traversé d’une allégresse volontariste, le nouveau film de Nanni Moretti, «Vers un avenir radieux», ne fait pas mentir son titre. FANDANGO ET SACHER FILM

Comment raviver la flamme communiste en 2023? «Vers un avenir radieux», dernier film de Nanni Moretti, invente un dispositif aussi comique que ludique pour réveiller l’idéalisme de son auteur et ne pas le présenter comme un vieux grincheux nostalgique des espérances du passé. Même si…

Mais voyons plutôt: Moretti y joue Giovanni, cinéaste une fois de plus très proche de lui-même, qui tourne un film sur la vie d’une section de quartier du Parti communiste dans les années 50.

«Vers un avenir radieux» se dissocie donc en deux histoires gigognes: celle du passé, montrant des communistes italiens interloqués par la répression soviétique de l’insurrection de Budapest en 1956 et celle, au présent, d’un cinéaste se débattant dans la production de son film alors que s’annonce une grosse crise de couple.

Les deux volets s’accordent sur la gamme des espoirs déçus, les occasions ratées d’hier rencontrant les déconvenues d’aujourd’hui. Mais Nanni Moretti n’hésite pas à jouer du pouvoir que lui confère la fiction, l’inspiration fellinienne et les joies de l’uchronie pour réparer une histoire dont on ne connaît que trop bien les écueils.

Sans jamais céder à un cynisme de pacotille si répandu, prenant au contraire tous les risques de la candeur, de l’enthousiasme et de la joie, Nanni Moretti signe un film à la fois sensible et malin qu’Antonio Gramsci aurait certainement approuvé s’il avait été critique de cinéma. Après sa projection, on avait en tout cas envie d’embrasser le cinéaste romain sur le front – et non sur la bouche, car trop soviétique!

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Vers un avenir radieux» Afficher plus Réalisateur: Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita Buy

Comédie (ITA., 96’)

«Disco Boy», erratique malgré Vitalic

Le titre fait penser à un tube oublié des années 80. Ce film de Giacomo Abbruzzese n’a pourtant de disco que son imaginaire, celui d’Aleksei, qui a fui la Biélorussie pour trouver un semblant de refuge dans la Légion étrangère. Encore faudrait-il que tout cela soit réellement incarné. Car cette fiction, sise vers le delta du Niger, dans le cadre – on l’a dit – viril de la Légion étrangère, semble se dérouler en région parisienne.

Le point de vue du cinéaste est, sous cet angle, erratique et peu convaincant. Il semble, à l’instar de son héros, campé par Franz Rogowski, ne pas trop savoir comment prendre ses marques. Scandé par la musique electro et pulsionnelle du français Vitalic, «Disco Boy» vire parfois au film d’atmosphère avec ses ambiances nocturnes et feutrées, son climat d’inquiétude jamais nommée, son étrangeté un rien rituelle. Oui, sauf que tout cela demeure à la surface des choses, coupé de toute réalité.

«Disco Boy» Afficher plus Réalisateur: Giacomo Abbruzzese

Avec Franz Rogowski, Morr N'Diaye

Drame (ITA., 91’)

«Indiana Jones et le cadran de la destinée», pas de retraite pour Dr Jones

Crispation du visage, frissons, ravissement; les premières minutes de «Indiana Jones et le cadran de la destinée» ne sont pas de tout repos. Dans ce cinquième volet de la saga, l’attention se porte sur un cadran conçu par Archimède lui-même et prétendument capable de changer le cours de l’histoire.

Sous l’impulsion de sa filleule, «Indy» se plonge dans ses mystères. Pour ce qui est de la retraite de l’archéologue, on repassera. Une bonne dose d’action, donc, en toute subtilité.

Derrière la caméra, pas facile que de succéder à Steven Spielberg et George Lucas aux manettes du blockbuster. Mais le nouveau réalisateur chargé de cet ultime numéro, James Mangold, a relevé le défi de conserver les traits emblématiques de la saga, tout en réussissant à nous émouvoir.

Qui aurait cru que l’histoire avec un grand H serait capable de donner la larme à l’œil? Du côté du jeu d’acteurs, là aussi, le pari est gagnant entre Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge (la filleule) et Mads Mikkelsen (le méchant nazi) en grande forme.

«Indiana Jones et le cadran de la destinée» Afficher plus Réalisateur: James Mangold

Avec: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge

Aventure (USA, 142’)

«Les vengeances de Maître Poutifard», véhicule pour Clavier

Il y a des comédies plus élégantes que d’autres. Celle-ci ne l’est pas du tout. Christian Clavier, dans le rôle d’un professeur à la retraite aigri, n’a qu’une idée en tête: se venger de ses anciens élèves, avec l’aide d’une mère excentrique (Isabelle Nanty).

Aujourd’hui, ces élèves qui l’ont tant martyrisé sont devenus grands. Et la plupart ont réussi. Comme dans «La mariée était en noir» de Truffaut (et toute comparaison s’arrêtera là), il les retrouve un à un afin de leur régler leur compte de la manière la plus humiliante possible.

L’ensemble est souvent vulgaire, mais certaines séquences s’avèrent plus jouissives que d’autres. Exemple, celle avec ces sœurs devenues influenceuses dont Poutifard va détruire la carrière. C’est l’une des rares fois où la méchanceté gratuite du propos ne sonne pas d’une manière trop revancharde. Pour le reste, la mise en scène de Pierre-François Martin-Laval se contente d’enregistrer ce que fait Clavier.

«Les vengeances de Maître Poutifard» Afficher plus Réalisateur: Pierre-François Martin-Laval

Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty

Comédie (FRA., 81’)

