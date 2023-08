Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Almodovar qui revisite le western gay, un «nouveau» super-héros, du dessin ainé ou une comédie islandaise, au choix. Pascal Gavillet Namya Bourban

«Strange Way of Life» / «La Voix humaine»

Pedro Pascal et Ethan Hawke. EL DESEO

Voici la sortie de deux courts métrages signés par Almodóvar, «La Voix humaine» et «Strange Way of Life», couplés dans le même programme. Antérieur au second film, «La Voix humaine» avait été dévoilé à la Mostra de Venise en 2020. Tiré d’une célèbre pièce de Cocteau déjà plusieurs fois adaptée, notamment par Rossellini, il met en scène une femme qui pleure d’avoir été abandonnée par son amant. C’est un écrin pour l’actrice Tilda Swinton qui l’incarne, mais visuellement, l’ensemble reste plutôt standard.

«Strange Way of Life», de son côté, faisait partie cette année de la sélection cannoise et se présente comme un western gay, dans la lignée du «Secret de Brokeback Mountain» d’Ang Lee, qu’Almodóvar aurait d’ailleurs à l’origine dû réaliser. C’est une histoire de retrouvailles tardives entre deux cowboys. Deux hommes (Ethan Hawke, Pedro Pascal) qui se désirent, s’étreignent et s’aiment au cœur d’un lit promptement défait, et qui se remémorent leurs premières amours, résultante d’une bacchanale avec des femmes qui les avait paradoxalement rapprochés.

Tout cela est filmé chastement et avec luxe (le film est coproduit par la firme Saint Laurent, qui marque ainsi son entrée en cinéma), reproduisant une esthétique désuète mais carrée qui pouvait faire sens dans les années 80. Un peu moins aujourd’hui. L’ensemble a même l’air un peu daté, compassé, comme s’il s’agissait pour son auteur de cocher une case qu’il n’avait pas encore ouverte. PGA

Cote: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Blue Beetle»

«Blue Beetle» Courtesy Warner Bros. Pictures

Plongée dans le destin du super-héros Jaimie Reyes, inspiré par les bandes dessinées DC Comics et qui fait ici sa grande entrée au cinéma. Dès les premières minutes, le décor est posé. Dans le cliché. Avant de devenir un homme à l’allure d’un scarabée aux pouvoirs incommensurables, Jaimie est un jeune issu d’une famille pauvre, mexicaine. Il rêve de grandeur et va être servi. Ses proches sont certes drôlement envahissants, mais surtout férocement solidaires. L’amour que Jaimie porte à sa famille sera-t-il une force ou une faiblesse? Ce qui est sûr, c’est que le film place quelques scènes émouvantes, sans trop tomber dans la mièvrerie. Entre le contraste qui régit les scènes dramatiques rythmées par de la musique mexicaine, l’attaque de pet de scarabée ou encore la personnalité de la grand-mère, interprétée par Adriana Barraza, l’humour compense. Une œuvre réalisée par Angel Manuel Soto qui vaut le détour. NBO

Cote: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Zone(s) de turbulence»

Coincés à Reykjavik FILMCOOPI

La peur en avion est une phobie difficile à contrôler. Y aura-t-il un jour des séminaires pour aider ceux qui en sont victimes? De telles initiatives sont-elles comparables à ces cours où on apprend à lâcher prise, à parler en public ou à vaincre sa timidité? Après vérification, on peut affirmer que oui, cela existe bel et bien. Mais est-ce que cela suffit? En attendant de le savoir, cette production islandaise présente différents cas de ces phobies, réunis lors d’un voyage expérimental en direction de l’Islande.

Le film, au-delà de quelques scènes drôles et plutôt réussies, fait globalement du surplace dès son atterrissage à Reykjavik. La panne (de scénariste, de mise en scène – le film est signé par Hafsteinn Gunnar Sigurðsson) se généralise alors rapidement et on attend en vain un coup de génie de l’un ou l’autre comédien. Cela ne vient pas, notre patience s’émousse et on ressent une angoisse comparable à celle des passagers dont l’avion n’a pas la permission d’atterrir. Pas sûr que ce soit le but de l’opération. Reste un film dont on ne sait trop quels sont les enjeux et qui ne parvient pas à sortir du lot malgré l’originalité de son sujet. PGA

Cote: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les as de la jungle 2»

D’attachants animaux. PRAESENS-FILM

C’est reparti pour une nouvelle aventure menée par les As de la jungle, cette équipe d’animaux aussi attachants que faiblichons. À force de croire en leurs aptitudes, ses membres arrivent toujours à leurs fins. Cette fois-ci, ils devront se confronter à des castors, aussi méchants, manipulables et peu soucieux de la nature que des humains. Ils dispersent un produit mystérieux qui fera exploser la jungle dès le début de la saison des pluies. La course contre la montre est lancée pour trouver l’antidote qui sauvera leur monde. La bande parcourra la Terre, du Pôle Nord au désert, et adoptera un nouveau compagnon d’aventure: une tatou complètement «badass». Et ça fait du bien de voir un personnage féminin, reine de la baston, en plus de la frêle chauve-souris. Maurice, le pingouin qui se prend pour un tigre, semble sous le charme. La qualité des images et le dynamisme des plans sont toujours au rendez-vous pour ce deuxième opus signé Laurent Bru, Yannick Moulin et Benoît Somville. Il ne dépasse pas pour autant le premier numéro, contrairement aux attentes des réalisateurs. NBO

Cote: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

